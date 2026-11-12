Турската централна банка повиши прогнозата за инфлацията

Централната банка на Република Турция повиши прогнозата си за инфлацията в края на 2026 г. до 29,5%, а очакването за края на 2027 г. вече е 21%. Прогнозата за 2028 г. е увеличена до 13,5%, докато очакването за 2029 г. остава 9%.

Управителят на банката Фатих Карахан представи последния за годината доклад за инфлацията. Той посочи последиците от войната в Иран и по-широкото геополитическо напрежение като причина за промяната в прогнозите.

„Сътресенията по линия на предлагането, предизвикани от геополитическите събития, ограничават спада на общата инфлация. Продължаването на тази ситуация запазва рисковете за по-висока инфлация и изисква предпазлива политическа позиция“, заяви Фатих Карахан.

По думите му повишаването на цените на петрола, както и отслабването на очакванията за нормализиране на енергийните доставки през Ормузкия проток, са допринесли за ревизията. Карахан определи геополитическите събития като водещ риск за ново поскъпване на петрола и за задържане на цените на високи равнища.

Инфлацията остава близо до 30%

Годишната инфлация в Турция е достигнала 29,77% през октомври, показват данните на Турския статистически институт. Показателят се е повишил леко спрямо почти петгодишното дъно от 29,73% през септември. Месечните потребителски цени са нараснали с 2,58% през октомври при 1,84% месец по-рано.

Карахан заяви, че процесът на дезинфлация се е забавил. Сред посочените причини са високата хранителна инфлация в началото на годината и натискът по линия на предлагането, породен от геополитическите събития в края на февруари.

Забавянето на инфлацията при услугите продължава, но се различава между отделните групи. По-високо от очакваното е нарастването в комуникациите, а транспортните разходи са били повлияни от енергийните цени. При наемите и други услуги дезинфлацията продължава.

Храните и енергията поддържат натиска

Според Карахан цените на пресните плодове и зеленчуци продължават да внасят колебания в хранителната инфлация. При плодовете поскъпването остава умерено заради благоприятните условия за реколтата, но при зеленчуците тенденцията е различна. Водещите индикатори показват, че повишаването на цените на зеленчуците е продължило и през ноември.

Централната банка е повишила допусканията си за цените на петрола през 2026 и 2027 г. Карахан посочи, че природният газ е поскъпнал по-силно от петрола, а прекъсванията в енергийните доставки, по-високите рафинерийни маржове и транспортните разходи увеличават натиска върху вносните цени.

Банката запази средносрочната си цел за стабилизиране на инфлацията на 5%. Карахан подчерта, че паричната политика не се коригира въз основа на данните само за един месец, но институцията следи рисковете за инфлационните очаквания и поведението при определянето на цените.