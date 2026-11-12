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Кой може да замени Дженсън Хуанг начело на Nvidia

Кой може да замени Дженсън Хуанг начело на Nvidia

12 Ноември, 2026 18:03 110 4

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Сред потенциалните наследници са съоснователят Крис Малаховски и инженерът Иън Бък. Обсъждат се и външни кандидати като Тим Кук и Рене Хаас

Кой може да замени Дженсън Хуанг начело на Nvidia - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въпросът кой може да замени Дженсън Хуанг начело на Nvidia излезе на преден план, след като съветът на директорите на компанията обсъжда бъдещото ѝ ръководство. Засега сред потенциалните наследници се открояват както дългогодишни ръководители от Nvidia, така и известни фигури от технологичната индустрия.

Една от възможностите е Крис Малаховски – съосновател на Nvidia заедно с Хуанг и Къртис Прийм. Той е единственият ръководител в компанията със същото ниво на старшинство като главния изпълнителен директор. Малаховски има ключова роля в развитието на изчислителните технологии на Nvidia и е сред хората, които познават компанията от създаването ѝ.

Иън Бък е вариантът за инженер начело

Друг потенциален кандидат е Иън Бък, който ръководи бизнеса на Nvidia, свързан с високопроизводителните изчисления. Той е сред пионерите, допринесли за разпространението на графичните процесори извън видеоигрите – област, която по-късно се превърна в основа за развитието на изчисленията с изкуствен интелект.

„Той би могъл да защити технологичното предимство на Nvidia, но способността му да управлява по-широките търговски отношения и геополитическите предизвикателства би била подложена на проверка“, каза Чару Чанана, инвестиционен стратег в Saxo.

Водещите процесори на Nvidia днес са широко приемани като стандарт за разработването на изкуствен интелект. Затова евентуалният наследник ще трябва да съчетава технически познания с умение да управлява отношенията с клиенти, партньори и правителства.

Възможни са и външни кандидати

Вътрешен кандидат вероятно би бил предпочетен първоначално, но за постоянен наследник може да бъде потърсен и ръководител извън Nvidia. Сред обсъжданите имена са Тим Кук и Рене Хаас.

Кук би донесъл опит в управлението на глобални вериги за доставки, докато Хаас вече ръководи публична технологична компания – Arm Holdings. Според Чанана обаче бизнесът на Arm се различава съществено от този на Nvidia.

Децата на Хуанг също заемат ръководни позиции в Nvidia, но са сравнително млади и неопитни за най-високия пост. Основното предизвикателство пред всеки възможен наследник ще бъде да съчетае техническото разбиране, стратегическата визия и отношенията на Хуанг с глобалната технологична индустрия.


САЩ
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