Въпросът кой може да замени Дженсън Хуанг начело на Nvidia излезе на преден план, след като съветът на директорите на компанията обсъжда бъдещото ѝ ръководство. Засега сред потенциалните наследници се открояват както дългогодишни ръководители от Nvidia, така и известни фигури от технологичната индустрия.

Една от възможностите е Крис Малаховски – съосновател на Nvidia заедно с Хуанг и Къртис Прийм. Той е единственият ръководител в компанията със същото ниво на старшинство като главния изпълнителен директор. Малаховски има ключова роля в развитието на изчислителните технологии на Nvidia и е сред хората, които познават компанията от създаването ѝ.

Иън Бък е вариантът за инженер начело

Друг потенциален кандидат е Иън Бък, който ръководи бизнеса на Nvidia, свързан с високопроизводителните изчисления. Той е сред пионерите, допринесли за разпространението на графичните процесори извън видеоигрите – област, която по-късно се превърна в основа за развитието на изчисленията с изкуствен интелект.

„Той би могъл да защити технологичното предимство на Nvidia, но способността му да управлява по-широките търговски отношения и геополитическите предизвикателства би била подложена на проверка“, каза Чару Чанана, инвестиционен стратег в Saxo.

Водещите процесори на Nvidia днес са широко приемани като стандарт за разработването на изкуствен интелект. Затова евентуалният наследник ще трябва да съчетава технически познания с умение да управлява отношенията с клиенти, партньори и правителства.

Възможни са и външни кандидати

Вътрешен кандидат вероятно би бил предпочетен първоначално, но за постоянен наследник може да бъде потърсен и ръководител извън Nvidia. Сред обсъжданите имена са Тим Кук и Рене Хаас.

Кук би донесъл опит в управлението на глобални вериги за доставки, докато Хаас вече ръководи публична технологична компания – Arm Holdings. Според Чанана обаче бизнесът на Arm се различава съществено от този на Nvidia.

Децата на Хуанг също заемат ръководни позиции в Nvidia, но са сравнително млади и неопитни за най-високия пост. Основното предизвикателство пред всеки възможен наследник ще бъде да съчетае техническото разбиране, стратегическата визия и отношенията на Хуанг с глобалната технологична индустрия.