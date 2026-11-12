Дженсън Хуанг подаде оставка като шеф на Nvidia

Дженсън Хуанг подаде оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда на директорите на Nvidia. Решението влиза в сила незабавно, а компанията назначи главния си финансов директор Колът Крес за временен изпълнителен директор.

Хуанг е съосновател на Nvidia и ръководи компанията от основаването ѝ през 1993 г. Оттеглянето му слага край на 33-годишното му управление на производителя на чипове, който се превърна в един от основните центрове на световния бум в областта на изкуствения интелект.

Бордът започва търсене на постоянен наследник

Колът Крес ще запази и поста си на главен финансов директор, докато бордът търси постоянен наследник на Хуанг. Nvidia ще разглежда както вътрешни, така и външни кандидати.

За първи председател на борда е назначен Харви С. Джоунс. В съобщението си бордът посочва, че „операциите, ангажиментите към клиентите и продуктовият план ще продължат без прекъсване“.

След новината акциите на Nvidia поевтиняха с повече от 10% в предпазарната търговия. Компанията е сред най-големите производители на чипове, използвани за обучението и работата на системи с изкуствен интелект, а Хуанг е сред най-разпознаваемите лица на сектора.

Оставката последва разследване на борда

Решението беше обявено четири дни след като бордът започна независимо разследване. То последва публикации за предполагаема връзка на Хуанг с жена, описвана от американски разузнавателни източници като свързана с китайското разузнаване. Твърденията не са потвърдени независимо от Асошиейтед прес.

Последваха и публикации за предполагаема връзка на Хуанг със служител на Nvidia, който е бил негов пряк подчинен. Именно на фона на тези съобщения бордът е обсъждал бъдещето на изпълнителния директор, съобщиха Асошиейтед прес и „Уайърд“.

На 8 ноември Nvidia заяви, че няма причина да смята, че са били компрометирани националната сигурност на САЩ или тайни на компанията. Бордът посочи, че ще прегледа цялата налична информация.

Следващият важен тест за ръководството на Nvidia ще бъдат финансовите резултати, планирани за 17 ноември. Те ще бъдат представени под временното управление на Колът Крес.

Източници: apnews.com, wired.com, axios.com