Тръмп предложи Тим Кук за наследник на Хуанг в NVIDIA

Доналд Тръмп предложи изпълнителния председател на Apple Тим Кук за наследник на Дженсън Хуанг начело на NVIDIA. Предложението беше публикувано в Truth Social, след като Хуанг подаде оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда на производителя на чипове.

„Сега, след като главният изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг, който свърши фантастична работа, подаде оставка, има само един човек, който да заеме мястото му – Тим Кук от Apple“, написа Тръмп. Президентът не уточни дали предложението му е официално и няма данни бордът на NVIDIA да е номинирал Кук.

Колет Крес поема компанията временно

NVIDIA назначи финансовата си директорка Колет Крес за временен главен изпълнителен директор. Тя е в компанията от 2013 г. и досега ръководеше глобалните финансови операции.

Крес заяви, че „силата на NVIDIA винаги е била в нейните хора“ и пое ангажимент да продължи развитието на основата, изградена от Хуанг през последните 33 години. Тя каза още, че компанията ще продължи работата си в областта на ускорените изчисления и изкуствения интелект.

Председателят на борда Харви Джоунс заяви, че операциите, ангажиментите към клиентите и продуктовата пътна карта на NVIDIA се очаква да продължат без прекъсване. Бордът започна търсене на постоянен ръководител, като ще разглежда кандидати както от компанията, така и извън нея.

Кук остава начело на Apple

Тим Кук не е бивш служител на Apple, а изпълнителен председател на компанията. Той беше неин главен изпълнителен директор до 2025 г., когато постът беше поет от Джон Търнъс. Кук продължава да заема ръководна позиция в Apple, което би направило евентуалното му преминаване в NVIDIA значима промяна за двете технологични компании.

Axios отбеляза, че не е ясно дали Тръмп е отправил предложението си напълно сериозно, но публикацията му директно посочи Кук като предпочитан кандидат за мястото на Хуанг.

Оставката разклати акциите на NVIDIA

Хуанг, който е съосновател на NVIDIA, напусна незабавно и борда на директорите. Компанията не посочи публично име на постоянен наследник. Оставката сложи край на 33-годишното му ръководство, през което NVIDIA се превърна в един от водещите доставчици на чипове за системи с изкуствен интелект.

Акциите на компанията поевтиняха с около 14% при откриването на борсовата сесия в САЩ. Инвеститорите очакват следващата оценка за посоката на бизнеса и финансовите резултати на NVIDIA, които трябва да бъдат представени във вторник.

Източници: apnews.com, axios.com, streetinsider.com