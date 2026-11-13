Оставката на Дженсън Хуанг разтърси Nvidia

Дженсън Хуанг подаде оставка като президент и главен изпълнителен директор на Nvidia, компанията, която той съосновава и превърна в един от най-важните производители на чипове за изкуствен интелект. Хуанг напуска и борда на директорите с незабавен ефект.

Финансовият директор Колет Крес поема временно ръководството, докато бордът търси постоянен наследник сред вътрешни и външни кандидати. Решението идва след седмица на сътресения, свързани с признанието на Хуанг за извънбрачна връзка и с твърденията, че е бил мишена на чуждестранна разузнавателна операция.

Акциите загубиха стотици милиарди

Хуанг, който е на 63 години, изпрати до около 42 000 служители съобщение, в което призна:

„Бях неверен на съпругата си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за това.“

След признанието акциите на Nvidia поевтиняха, като за два борсови дни от пазарната стойност на компанията бяха заличени близо 430 млрд. долара. В епизод на подкаста Deep Dive заместник-бизнес редакторът на Daily Mail Джон-Пол Форд Рохас заяви, че напускането на Хуанг може да има още по-силен ефект.

„Някои анализатори казват, че напускането на Дженсън Хуанг би свалило между 25 и 30 процента от стойността ѝ. Така говорим за около 1 трилион долара“, каза Форд Рохас.

По думите му подобна загуба би се равнявала на приблизително три пъти пазарната стойност на HSBC. „Бихме искали да мислим, че компания с мащаба и значението на Nvidia не зависи от един човек. Но това всъщност е един от проблемите, пред които тя е изправена“, добави той.

Разследване за възможна шпионска операция

Скандалът се разви на фона на публикации за връзката на Хуанг с Алиса Хуанг, която не му е роднина. Тя е работила за сингапурската технологична компания Megaspeed, разследвана от Министерството на търговията на САЩ за предполагаемо подпомагане на заобикалянето на американските ограничения върху продажбата на модерни чипове за изкуствен интелект на Китай.

Американски представители смятат, че Алиса Хуанг може да е свързана с китайското разузнаване. Китай отхвърли това твърдение като непотвърдено очерняне. Самият Форд Рохас подчерта, че мотивите и действията на жената остават неясни.

„Възможно е да е опитвала да се сдобие с чипове на Nvidia или да научи повече за тях, дори да повлияе на Хуанг по въпроса за американските санкции срещу Китай. Но на този етап това е само предположение“, каза той.

Бордът на Nvidia започна независимо разследване по случая. В официалното си съобщение директорите заявиха, че нямат основания да смятат, че са компрометирани националната сигурност или тайни на компанията.

Нова предполагаема връзка увеличи натиска

Натискът върху Хуанг се засили след публикация на The New York Times за предполагаема връзка с Кимбърли Пауъл, 48-годишната вицепрезидентка на Nvidia по здравеопазването. Според публикацията тя е била сред ръководителите, които са се отчитали пряко пред Хуанг.

Нито Nvidia, нито Пауъл са потвърдили твърдението. Въпросът за отношенията между двамата е отделен от разследването за възможна чуждестранна разузнавателна операция.

След оставката Колет Крес поема временното управление на Nvidia, а компанията трябва да намери постоянен ръководител в момент, когато пазарът оценява не само финансовото ѝ представяне, но и зависимостта ѝ от фигурата на Хуанг.