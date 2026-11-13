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САЩ са управлявали над $12 млрд. от венецуелски петрол

САЩ са управлявали над $12 млрд. от венецуелски петрол

13 Ноември, 2026 03:17 107 1

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Повече от 98% от средствата са върнати във Венецуела чрез валутни операции и плащания, показва доклад на KPMG

САЩ са управлявали над $12 млрд. от венецуелски петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати са управлявали 12,26 млрд. долара приходи от венецуелски природни ресурси през първите девет месеца на 2026 г., показва доклад на счетоводната компания KPMG, публикуван от Държавния департамент. Повече от 12,1 млрд. долара са дошли от продажби на суров петрол, петролни продукти и природен газ. Останалата част е формирана от сделки със злато, минерали и торове.

Парите са постъпвали във фонд под контрола на Министерството на финансите на САЩ. Според доклада между 3 януари и 30 септември са били изплатени 12,11 млрд. долара, или близо 99% от общата сума. Към края на периода са останали 168,56 млн. долара, предназначени за бъдещи плащания.

Повечето средства са върнати във Венецуела

По-голямата част от парите е била насочена обратно към венецуелската икономика чрез валутни операции с търговски банки. Тези операции са извършвани по искане на Централната банка на Венецуела, като крайните получатели на средствата от валутните сделки не са посочени публично.

Около 133 млн. долара са били преведени директно на доставчици за услуги и стоки, необходими на венецуелското правителство. Сред плащанията са 5 млн. долара към американската адвокатска кантора „Грийнбърг Трауриг“, близо 24 млн. долара за диализно и минно оборудване и 8,7 млн. долара за погасяване на венецуелски задължения за ваксини към Панамериканската здравна организация.

Вашингтон запазва контрола върху освобождаването на парите

Докладът определя средствата като суверенна собственост на Венецуела, но те остават под американски контрол до одобряване на конкретните плащания. Имената на 20-те компании, купували венецуелски петрол и злато през разглеждания период, са заличени в публикуваната версия на документа.

„Докладът показва, че процесът работи“, заявява представител на Държавния департамент. По думите му през първите девет месеца средствата са подпомогнали обществените услуги, макроикономическата стабилност и възстановяването на енергетиката, здравеопазването и инфраструктурата.

Докладът е първото подробно публично описание на движението на парите през сметката, създадена след установяването на новия механизъм за продажба на венецуелския петрол. Публикуваните данни показват размера на постъпленията и плащанията, но не разкриват всички компании, участвали в сделките, нито крайните получатели на средствата от валутните операции.

Източници: investing.com, apnews.com, washingtonpost.com


Венецуела
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