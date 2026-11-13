Кипър иска работни места и инвестиции от финтех сектора

Кипър иска финтех компаниите не само да регистрират дружества на острова, а да създават работни места, да инвестират и да развиват реална дейност. Това заяви министърът на енергетиката, търговията и индустрията Майкъл Дамианос на Cyprus Fintech Summit 2026 в Никозия.

По думите му страната има възможност да се превърне в европейски център, свързващ бизнеса с Индия, държавите от Персийския залив и нововъзникващите африкански пазари. Ползата за Кипър обаче ще зависи от това дали тези международни връзки водят до партньорства, навлизане на нови пазари и изграждане на екипи на острова.

Близо 200 финтех компании

„Стойността за Кипър е в превръщането на иновациите в продуктивни инвестиции, квалифицирана заетост и по-силно търсене на местна експертиза“, каза Дамианос.

Секторът на финансовите технологии в Кипър продължава да се разраства, особено в областта на плащанията. Предварително индустриално проучване, представено през октомври, оценява броя на финтех компаниите в страната на близо 200, като приблизително 55% от тях работят в сферата на плащанията.

Ръстът създава възможности за финансови институции, консултантски компании и технологични специалисти, но поставя и въпроса дали Кипър може да развие достатъчно местни кадри и компании, способни да се конкурират на международните пазари.

На форума са участвали представители на Централната банка на Кипър, Комисията за ценни книжа и борси, Bank of Cyprus, IBM, PwC, KPMG и EY. Сред основните теми са били регулациите, защитата на потребителите и начините за насърчаване на иновациите без отслабване на финансовия надзор.

По-лесни процедури за бизнеса

Правителството подготвя Стратегия за бизнеса и талантите за периода 2027–2030 г. Тя предвижда по-прости цифрови процедури, по-координирана подкрепа за компаниите и по-тесни връзки между бизнеса, университетите и научните организации.

„Един бизнес трябва да може да разбере към кой държавен орган да се обърне, какви изисквания се прилагат и откъде да получи надеждни указания“, заяви министърът.

Бизнес центърът към министерството трябва да подпомага компаниите при създаването или разширяването на дейността им. Дамианос подчерта, че инвестиционната подкрепа и финансовият надзор ще останат отделни отговорности.

Правителството поставя акцент и върху подготовката на кадри. Според министъра работодателите могат да развиват уменията на студентите и младите специалисти чрез платени стажове, стипендии и общи проекти с университетите.

Връзки с Индия и международните пазари

Изкуственият интелект, киберсигурността и трансграничните плащания са били сред другите теми на срещата. Кипърският главен учен Деметрис Скуридис е представил възможностите, свързани със стратегията на страната за изкуствения интелект до 2032 г., която поставя акцент върху производителността и обслужването на клиентите.

Индийският пазар е посочен като един от ключовите възможни партньори. През октомври индийската система за незабавни плащания UPI е обработила 25,47 милиарда транзакции. През май Ellinas Finance стана първата кипърска компания, допусната до NSE International Exchange в GIFT City, без това да променя регистрацията ѝ на Кипърската фондова борса.

На 13 ноември е планиран бизнес и инвестиционен форум с представители на Индия, Казахстан, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и африкански държави. Разговорите са насочени към трансграничното банкиране, плащанията, инвестиционните фондове, технологичната инфраструктура и търговското финансиране.

За Кипър следващото изпитание е международните контакти да доведат до конкретни инвестиции, нови услуги, работни места и възможности за местните компании и завършващите университети.