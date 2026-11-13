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България търси инвестиции от ОАЕ в свързаност и производство
  Тема: ОАЕ

България търси инвестиции от ОАЕ в свързаност и производство

13 Ноември, 2026 12:45 94 5

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Велислава Петрова обсъди с министъра на инвестициите на ОАЕ проекти за пристанища, транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура

България търси инвестиции от ОАЕ в свързаност и производство - 1
Снимка: shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България търси инвестиции от Обединените арабски емирства в транспортната инфраструктура, логистиката, енергетиката, цифровите мрежи и високотехнологичното производство. Това е обсъдила министърът на външните работи Велислава Петрова с министъра на инвестициите на ОАЕ Мохамед Хасан Ал-Суейди в Абу Даби.

Разговорът е бил насочен към превръщането на стратегическото партньорство между България и ОАЕ в конкретни инвестиционни инициативи. По информация на Министерството на външните работи сред възможните направления са транспортът и логистиката, енергийната и цифровата инфраструктура, както и високотехнологичното производство.

Пристанищата и връзките с тях

Петрова е откроила възможностите за инвестиции в развитието на българската пристанищна инфраструктура. Обсъдени са и свързаните с пристанищата железопътни, автомобилни и интермодални връзки, които комбинират различни видове транспорт.

На този етап не са обявени конкретни суми, компании или подписани договори. Срещата е част от разговорите за потенциални проекти и участие на емиратски инвеститори в България.

Покана за регионален форум през 2027 г.

Акцент в срещата е била и предстоящата Регионална среща на върха по свързаността, която България подготвя съвместно с Европейската комисия. Форумът ще се проведе през пролетта на 2027 г., като целта му е транспортната, енергийната и цифровата свързаност да бъдат обсъдени в по-широк регионален и европейски контекст.

България е изразила интерес към участие на ОАЕ във форума на най-високо държавно равнище. Обсъдена е и възможността емиратски инвестиционни фондове, компании и инфраструктурни оператори да се включат в бизнес модула на инициативата.

В отделно изявление Петрова е подчертала значението на практическите резултати от външната политика: „Външната политика има стойност, когато създава конкретни възможности за страната – повече сигурност, повече икономически контакти и по-силни международни партньорства.“

Посещението на българския външен министър в ОАЕ е по покана на заместник министър-председателя и министър на външните работи на страната шейх Абдулла бин Зайед ал-Нахаян.


България
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