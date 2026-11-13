Nvidia загуби 490 млрд. долара след оставката на Хуанг

Nvidia загуби около 490 млрд. долара от пазарната си капитализация за една седмица, след като съоснователят и главен изпълнителен директор Jensen Huang подаде оставка. Акциите на производителя на чипове за изкуствен интелект първоначално поевтиняха с 14%, а в края на търговската сесия спадът беше ограничен до 4,3%.

Съобщението за оттеглянето дойде след публикации за извънбрачни отношения на Хуанг, включително с жена, за която американското разузнаване подозира връзки с китайските служби, и с изпълнителен директор на Nvidia. Тези твърдения са част от разследването и не представляват установена вина.

Кой поема Nvidia

Финансовият директор Colette Kress пое временно управлението на компанията. Тя работи в Nvidia от 2013 г., а бордът започва търсене на постоянен наследник на Хуанг. Оставката му е в сила незабавно, като той напуска и борда на директорите.

Хуанг ръководеше Nvidia в продължение на 33 години и превърна компанията от производител на графични карти в основен доставчик на чипове за системи с изкуствен интелект. „Това оставя компанията без посока. Той беше толкова централен за цялата стратегия, че сега се вижда колко голяма е празнината“, заяви Катлийн Брукс, директор „Изследвания“ в XTB.

Анализаторите оттеглят подкрепата си

Спадът на акциите засегна и оценките на инвестиционните посредници. Morgan Stanley и Bank of America Global Research извадиха Nvidia от списъка си с водещи инвестиционни идеи, а Wells Fargo и Citigroup понижиха ценовите си цели. Анализаторът Тристан Гера от Robert W. Baird намали своята цел от 500 на 200 долара.

TD Cowen също оттегли Nvidia от списъка си с предпочитани акции. „Напускането на Хуанг е шокиращо, безпрецедентно и тъжно. Не знаем какъв ще бъде пътят напред за Nvidia“, посочиха анализаторите на инвестиционната банка.

Акциите на конкурента Advanced Micro Devices са поскъпнали с около 30% за седмицата, тъй като инвеститорите очакват компанията да спечели от сътресенията в Nvidia. Натискът се разпространи и към други технологични дружества заради въпросите дали промяна в стратегията на Nvidia няма да засегне финансирането на инфраструктурата, изградена около нейните чипове.

Ефектът върху спестяванията

Nvidia е сред най-големите позиции в глобални и технологични фондове, а в началото на октомври е представлявала около 5% от стойността на световните фондови пазари. Това означава, че спадът може да се отрази косвено на британски пенсионни спестявания, индивидуални инвестиционни сметки и фондове, които държат акции на американската компания.

Спрямо пика си в началото на октомври акциите на Nvidia са поевтинели с около 30%, което е заличило приблизително 1,8 трлн. долара пазарна стойност. Самият Хуанг, който притежава около 3,6% от компанията, е загубил близо 18 млрд. долара за по-малко от седмица и около 65 млрд. долара спрямо октомврийския връх.

Следващият ключов тест за компанията ще бъдат финансовите резултати за третото тримесечие на фискалната 2027 година, които Nvidia трябва да представи на 17 ноември.