Чия е земята под магазините на „Кауфланд“ у нас

Земята под магазините на „Кауфланд“ в България не е собственост на един и същ субект във всички градове. Веригата притежава значителна част от обектите и купува терени за новите си хипермаркети, но има и магазини, разположени в по-големи частни комплекси.

Най-прекият отговор даде освободеният вече изпълнителен директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров. „Нашите магазини не са под наем, а са наша собственост“, заяви той в публично обсъждане на състоянието на търговските вериги. По думите му компанията е инвестирала около 1 млрд. евро в магазинната си мрежа.

Терените, купени от компанията

Документирани са няколко сделки, при които „Кауфланд“ придобива земята директно. През октомври 2013 г. дружеството печели търга на община Шумен за 15 декара в района на бившето военно поделение „Тежкия полк“. Цената е 1,75 млн. лв., а след плащането на сумата компанията става собственик на имота. По условията на търга тя се задължава да изгради хипермаркет, пазар за земеделска продукция, детска площадка и паркинг.

В София веригата е купила и терен от 15,4 декара в района на „Дианабад-изток“. Сделката е от 3 декември 2021 г., а посочената цена е 21,5 млн. лв. без ДДС. На мястото е изграден нов хипермаркет на булевард „Г. М. Димитров“.

Има и обекти в чужди комплекси

При други магазини картината е различна. Новият обект „Кауфланд-Театрална“ в София е част от жилищния комплекс „Театрална Парк Резиденс“, а не самостоятелен хипермаркет върху отделен терен. Инвеститорът Велико Желев е придобил земята от над 12,3 декара, върху която е изграден комплексът с жилища и търговски площи.

Подобен модел се очертава и в Русе. Теренът от 26 621 кв. м в квартал „Здравец Изток“ е придобит през 2022 г. от „Керамик Груп“, собственик на веригата „Алати“. През 2026 г. местното издание „Утро“ съобщи, че парцелът е разделен и се подготвя търговска зона, в която се очаква да бъде изграден магазин на „Кауфланд“. Компанията не е потвърдила официално информацията към публикацията.

Това означава, че отговорът на въпроса „чия е земята под магазините на „Кауфланд““ зависи от конкретния адрес. При някои хипермаркети теренът е купен от самата компания, при други магазинът е част от по-голям частен имот или комплекс. Пълна картина може да се получи само чрез проверка на нотариалните актове и вписванията за всеки отделен поземлен имот.