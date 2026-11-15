Прогноза: Германия ще плаща повече лихви, отколкото ще инвестира

Германия ще плаща повече за обслужване на държавния дълг, отколкото ще инвестира в основния федерален бюджет от 2028 г. Това показва анализ на Института на германската икономика, изготвен на базата на актуалния финансов план на правителството. През 2027 г. се очаква да бъде последната година, в която инвестициите ще надхвърлят лихвените разходи.

Лихвените плащания са планирани да нараснат от 41,9 млрд. евро през 2027 г. до 55,2 млрд. евро през 2028 г. След това сумата се очаква да достигне 68,1 млрд. евро през 2029 г. и 80,7 млрд. евро през 2030 г. Институтът на германската икономика закръгля последната стойност на около 81 млрд. евро. За сравнение, инвестициите в основния бюджет са планирани на 50 млрд. евро през 2027 г. и 49 млрд. евро през 2030 г.

Всеки пети данъчен евроцент ще отива за лихви

Според изчисленията делът на данъчните приходи, който федералното правителство ще използва за лихвени плащания, ще се увеличи от 10,5% през 2027 г. до 18,6% през 2030 г. Това означава, че почти всяко пето евро от данъците ще бъде насочвано към обслужване на дълга, а не към текущи политики или инвестиции.

Едновременно с това инвестиционната квота в основния бюджет се очаква да се свие от около 11% през 2024 г. до 9% през 2027 г. и 7,7% през 2030 г. Анализът отбелязва, че реалният дял може да бъде и по-нисък, тъй като планираните средства не винаги се усвояват напълно.

В сметките на германското правителство инвестициите изглеждат по-високи, защото се включват и разходи от специалните фондове за инфраструктура и климатична неутралност. С тях общите инвестиции са планирани на 124 млрд. евро през 2027 г. и 112,6 млрд. евро през 2030 г. Сравнението, направено от института, обаче се отнася конкретно до основния федерален бюджет.

Дългът расте заради отбрана и по-високи разходи

Германското правителство обяснява ръста на лихвените разходи с увеличаването на държавния дълг и с по-високата доходност на федералните облигации. Нетното ново задлъжняване е планирано да нарасне от 98 млрд. евро през 2026 г. до 167,3 млрд. евро през 2030 г.

„Бюджетната политика не е устойчива за бъдещето“, заявява икономистът Тобиас Хентце от Института на германската икономика пред Wirtschaftswoche. По думите му необходимите социални реформи се отлагат, докато в инвестиции се насочват недостатъчно средства.

Германският съвет на икономическите експерти също предупреждава, че по-високите разходи за отбрана и лихви ще разширят недостига във федералния бюджет. Според съвета продължителното финансиране на отбраната чрез нов дълг би увеличило трайно тежестта върху бюджета. При запазване на този подход държавният дълг може да достигне близо 100% от брутния вътрешен продукт през 2040 г.

Проектобюджетът за 2027 г. все още не е окончателно приет. Финалното обсъждане в Бундестага е планирано за края на ноември, което оставя възможност за промени в отделни разходни пера.

Източници: cash-online.de, wiwo.de, amp.dw.com