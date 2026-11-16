Световната икономика ще нарасне с 2,8% през 2027 година

Световната икономика се очаква да нарасне с 2,8% през 2027 г. спрямо прогнозирания ръст от 2,7% през 2026 г. Основните двигатели на растежа ще бъдат по-ниските цени на енергоносителите и увеличаващите се инвестиции в изкуствен интелект. Това показва последната прогноза на Goldman Sachs Research, публикувана на 13 ноември.

Според главния икономист на Goldman Sachs Ян Хациус световната икономика ще запази относително стабилни темпове на развитие, въпреки затягането на финансовите условия, намаляващата подкрепа от държавните бюджети и продължаващата геополитическа несигурност.

САЩ, Япония и Великобритания се очаква да отчетат по-висок икономически растеж от средните прогнози на анализаторите. Южна Корея и Тайван също ще се възползват от силното търсене на технологии, свързани с изкуствения интелект.

Един от основните фактори за подобряване на икономическите перспективи е очакваното поевтиняване на петрола. Анализаторите на Goldman Sachs прогнозират, че цената на сорта Brent ще спадне до 78 долара за барел до края на 2027 г. вследствие на постепенното нормализиране на доставките от Близкия изток.

Очаква се и понижение на международните цени на втечнения природен газ, което би облекчило производствените разходи и инфлационния натиск. Въпреки това Европа ще продължи да усеща негативните последици от високите енергийни цени, тъй като част от предишното поскъпване тепърва ще се отразява върху потребителите.

Значителен принос за световния икономически растеж ще имат инвестициите в изкуствен интелект. Според Goldman Sachs глобалните разходи в тази област ще достигнат 1,8 трилиона долара през 2027 г. спрямо 1,1 трилиона долара през настоящата година.

Основната част от увеличението ще бъде свързана с инвестиции в хардуер и технологична инфраструктура в САЩ. Очаква се капиталовите вложения в изкуствен интелект да добавят около 0,4 процентни пункта към глобалния икономически растеж и 0,6 процентни пункта към растежа на американската икономика.

Сред големите икономики Индия се очаква да запази едни от най-високите темпове на развитие с прогнозен растеж от 7,2% през 2027 г. Китайската икономика ще нарасне с 4,5%, подкрепена основно от износа, докато слабото вътрешно потребление и проблемите в сектора на недвижимите имоти ще продължат да ограничават икономическата активност.

Goldman Sachs прогнозира и постепенно забавяне на инфлацията. В САЩ основният индекс на разходите за лично потребление (PCE), който изключва храните и енергията, се очаква да спадне до 2,4% в края на 2027 г. спрямо прогнозирани 3,2% в края на 2026 г.

Това би позволило на Федералния резерв да премине към понижаване на лихвените проценти по-късно през следващата година. Банката обаче очаква преди това американската централна банка да предприеме още две увеличения на лихвите – през декември 2026 г. и март 2027 г.

Въпреки умерено положителните перспективи Goldman Sachs предупреждава, че рисковете за световната икономика остават предимно в негативна посока.

Нова ескалация на войната с Иран може отново да повиши цените на енергоносителите, докато големите бюджетни дефицити биха могли да увеличат разходите по държавните заеми. Допълнителна заплаха представлява евентуално забавяне на инвестициите в изкуствен интелект поради ограничения в инфраструктурата, регулаторни пречки или по-слабо от очакваното търсене.

Според Goldman Sachs световната икономика ще продължи да се разширява през 2027 г., но устойчивостта на растежа ще зависи в значителна степен от развитието на геополитическата обстановка, енергийните пазари и технологичните инвестиции.