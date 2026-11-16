10 държави готвят нов икономически план до 2035 година

Пакистан активизира дипломатическите си усилия за укрепване на регионалното икономическо сътрудничество на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. В столицата Исламабад започна 30-ата среща на Съвета на министрите на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИС), обединяваща 10 държави с общ брутен вътрешен продукт от приблизително 3 трлн. USD.

Според последната информация на пакистанското издание Dawn от вечерта на 15 ноември в Исламабад вече са пристигнали високопоставени представители на Турция, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Киргизстан. Очаква се и иранският външен министър Абас Арагчи да се присъедини към разговорите днес.

Срещата се провежда под председателството на пакистанския вицепремиер и министър на външните работи Исхак Дар, който вече проведе двустранни разговори с ръководители на международни организации.

По време на срещата си с генералния секретар на ОИС Асад Маджид Хан пакистанският външен министър подчерта необходимостта от засилване на регионалното сътрудничество, транспортната свързаност и икономическата интеграция. Той потвърди ангажимента на страната да организира среща на върха на организацията през 2027 г.

Исхак Дар проведе разговори и с генералния секретар на Организацията за ислямско сътрудничество Исмаил Улд Шейх Ахмед. По информация на пакистанското външно министерство двамата са обсъдили регионалната сигурност и необходимостта от засилване на дипломатическите усилия за стабилизиране на обстановката.

Генералният секретар на организацията е оценил положително посредническите усилия на Пакистан по време на конфликта между Иран и САЩ, насочени към намаляване на напрежението и възстановяване на регионалната стабилност.

Отделна среща е проведена между Исхак Дар и генералния секретар на Съвещанието за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия (CICA) Султан Хаджиев. Двете страни са потвърдили намерението си да продължат сътрудничеството в подкрепа на мира и икономическото развитие.

Основен приоритет на Пакистан е превръщането на страната в ключов транспортен и логистичен център между Централна Азия, Близкия изток и Южна Азия. Исламабад настоява за подобряване на търговските маршрути, улесняване на веригите за доставки и разширяване на регионалните инвестиции.

В рамките на започналата среща представители на държавите членки подготвят дневния ред и проектите на заключителните документи, които ще бъдат разгледани на основното министерско заседание в понеделник.

Организацията за икономическо сътрудничество включва Турция, Иран, Пакистан, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Създадена през 1985 г. от Турция, Иран и Пакистан, организацията има за цел да насърчава търговията, инвестициите, транспортната инфраструктура и енергийното сътрудничество между държавите членки.

Предстоящото участие на иранския външен министър придава допълнително политическо значение на форума. Въпреки че основният дневен ред е икономически, срещата предоставя възможност за дипломатически контакти на фона на продължаващата война с Иран.