Индия ударно развива фармацевтичната индустрия

Индия предприема мащабно преструктуриране на фармацевтичната си индустрия, като постепенно преминава от производството на евтини генерични лекарства към терапии с висока добавена стойност, сложни химични съединения и модерни производствени технологии. Промяната се очаква да увеличи търсенето на специализирани химикали и фармацевтични суровини, както и да създаде нови възможности за производителите на химически продукти, съобщава The Economic Times.

Основните двигатели на трансформацията са нарастващото търсене на лекарства срещу диабет, метаболитни заболявания и рак, увеличаването на фармацевтичния износ и стремежът на страната да ограничи зависимостта си от китайските доставки.

Според данни на IQVIA през септември 2026 г. индийският фармацевтичен пазар е нараснал със 17,1% на годишна база, отбелязвайки най-силното си месечно увеличение за последните три години. Особено динамичен е сегментът на лекарствата от групата GLP-1, използвани при лечението на диабет и затлъстяване. По данни на Pharmarack продажбите им са се увеличили със 72% в стойностно изражение, като вече формират 13% от индийския пазар на медикаменти за диабет.

Разширяването на производството на по-сложни лекарства изисква нови инвестиции в активни фармацевтични съставки (API), специализирани химически междинни продукти, автоматизация и технологии за прецизно производство.

Един от основните проблеми пред индийската индустрия остава зависимостта от вносни суровини. През финансовата 2024–2025 г. страната е внесла основни лекарствени вещества и активни фармацевтични съставки за приблизително 4,35 млрд. долара, като 73,71% от тази стойност се падат на Китай.

Според оценки, цитирани в индустриални анализи, китайските активни фармацевтични съставки са с 35–40% по-евтини от индийските аналози. Това създава сериозно предизвикателство пред местните производители, които трябва едновременно да увеличават производствения капацитет и да запазват конкурентоспособността си.

Правителството в Ню Делхи подкрепя процеса чрез програми за стимулиране на местното производство. До юни 2026 г. програмата Production Linked Incentive (PLI) за фармацевтичния сектор е привлякла инвестиционни ангажименти за 46 744 крори рупии, или около 467 млрд. рупии.

В рамките на специализираната програма за производство на основни лекарствени вещества са инвестирани 5210,74 крори рупии, като 39 производствени проекта вече са въведени в експлоатация.

Сред компаниите, които разширяват капацитета си, е Jubilant Ingrevia. Нейният главен изпълнителен директор Дийпак Джайн съобщава, че дружеството е инвестирало приблизително 20 млрд. рупии през последните три години в нови производствени мощности, обхващащи 35 технологични платформи.

Инвестициите включват интелигентни производствени системи, оптимизирани чрез изкуствен интелект, както и увеличаване на използването на зелена енергия. Компанията планира над 35% от енергийното ѝ потребление да бъде осигурявано от възобновяеми източници.

Преминаването към по-сложни лекарствени молекули създава перспективи и за индийската химическа промишленост. Очаква се да нарасне търсенето на високоспециализирани химически съединения, разтворители, реагенти и междинни продукти, използвани при производството на съвременни медикаменти.

Особено перспективни са технологиите за производство на пептидни лекарства, олигонуклеотиди, радиофармацевтични продукти и нови противоракови терапии. Според анализ на ETChemicals над 90% от използваните в Индия градивни компоненти за пептидни лекарства все още се внасят, което разкрива значителен потенциал за развитие на местното производство.

Промяната в стратегията на индийската фармацевтична индустрия отразява стремежа на страната да премине от масово производство на сравнително евтини лекарства към разработване и производство на по-сложни продукти с висока добавена стойност.

Успехът на тази трансформация ще зависи от способността на местните компании да развият собствено производство на ключови суровини, да намалят технологичната зависимост от чуждестранни доставчици и да отговорят на строгите международни изисквания за качество.