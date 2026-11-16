Китайската икономика продължава да губи скорост

Китайската икономика продължава да губи инерция, след като последните официални данни показаха забавяне на промишленото производство, слабо вътрешно потребление и задълбочаващ се спад на инвестициите. Резултатите за октомври се оказаха под очакванията на анализаторите и засилиха опасенията за устойчивостта на растежа във втората по големина икономика в света, съобщава Reuters.

Промишленото производство в Китай е нараснало с 4,8% на годишна база през октомври спрямо 5,5% през септември, показват данните на Националното статистическо бюро, публикувани в понеделник, 16 ноември. Икономистите очакваха увеличение от 5,3%.

Още по-слаби са резултатите при потреблението. Продажбите на дребно са се повишили с едва 0,4% на годишна база след ръст от 1,1% през предходния месец. Показателят остава значително под прогнозираното увеличение от 0,8%, което потвърждава продължаващите затруднения пред вътрешното търсене.

Сериозен проблем представлява и спадът на инвестициите. През първите десет месеца на годината вложенията в дълготрайни активи са намалели с 8,1% спрямо същия период на 2025 г. За първите девет месеца понижението беше 7,2%.

Особено тежка остава ситуацията в сектора на недвижимите имоти, където инвестициите са се свили с 21,6% за периода януари–октомври. Продължителната криза на жилищния пазар оказва натиск върху потребителското доверие и ограничава разходите на домакинствата.

Според анализаторите от ING слабата вътрешна консумация е едно от основните препятствия пред възстановяването на китайската икономика. Несигурността на пазара на труда и поевтиняването на недвижимите имоти продължават да възпират потребителите от по-големи покупки.

Въпреки неблагоприятните показатели китайската икономика получава подкрепа от износа, особено на високотехнологични продукти и оборудване, свързано с развитието на изкуствения интелект. През октомври производството във високотехнологичните отрасли е нараснало със 17,6% на годишна база.

Силното външно търсене обаче не успява да компенсира напълно слабостите на вътрешния пазар. Това поставя Пекин пред необходимостта да намери по-устойчив баланс между производството за износ и потреблението в страната.

Въпреки забавянето анализаторите продължават да очакват Китай да постигне заложената за 2026 г. цел за икономически растеж между 4,5% и 5%. Засега не се предвиждат мащабни допълнителни стимули до края на годината, но продължаващото отслабване на вътрешното търсене може да наложи нови мерки през 2027 г.