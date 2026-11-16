Развод за 74 млрд. USD? Съпругата на шефа на Nvidia

Съпругата на съоснователя на Nvidia Дженсън Хуанг може да получи имущество на стойност десетки милиарди долари, ако 41-годишният им брак приключи с развод. Според хипотетични изчисления Лори Хуанг би могла да претендира за активи на стойност около 74 млрд. USD, което би я наредило сред най-богатите жени в света.

Спекулациите за финансовото бъдеще на семейството се засилиха след оставката на 63-годишния технологичен милиардер от поста главен изпълнителен директор на Nvidia на 12 ноември 2026 г. Решението последва разкрития за извънбрачни отношения, включително с жена, заподозряна от американските разузнавателни служби във връзки с китайското разузнаване.

На 8 ноември Дженсън Хуанг публично призна, че е изневерил на съпругата си. В послание до служителите на Nvidia той се извини на семейството си и пое отговорност за поведението си. Четири дни по-късно компанията официално обяви оттеглянето му от ръководството и борда на директорите. Временно поста зае финансовият директор Колет Крес. Според разследване на Reuters, бившият ръководител на Nvidia е имал интимни отношения и с втора служителка на компанията. Агенцията се позовава на двама източници, запознати със случая. Nvidia отказва коментар по тези твърдения.

Въпреки публичния скандал към момента няма потвърдена информация Лори Хуанг да е подала молба за развод или двамата да са започнали процедура по прекратяване на брака си. Възможното разделяне на семейното състояние обаче привлича внимание заради огромния дял от капитала на Nvidia, притежаван от семейството. Според публикация на американското списание Fortune от 12 ноември Дженсън и Лори Хуанг са съвместни попечители на три семейни тръста, които към март 2026 г. притежават близо 669 милиона акции на Nvidia. Общият брой акции, върху които Дженсън Хуанг има пряк или косвен контрол според корпоративните документи, достига приблизително 870,6 милиона. Стойността на тези активи е оценявана на около 151 млрд. USD към 11 ноември, но се променя в зависимост от борсовата цена на акциите.

Семейството живее в Калифорния, където законодателството предвижда по правило равно разделяне на съпружеската имуществена общност. Това обаче не означава, че при евентуален развод Лори Хуанг автоматично ще получи половината от цялото богатство на съпруга си.

Съществуващите семейни тръстове, благотворителните активи и евентуални имуществени споразумения могат значително да усложнят подобна процедура. Затова споменаваната сума от 74 млрд. USD остава единствено приблизителен сценарий, а не установено финансово задължение.

Лори Хуанг има и собствена значима роля в управлението на семейните благотворителни инициативи. Според Fortune тя е президент на фондацията Jen-Hsun & Lori Huang Foundation, чиито активи са достигнали приблизително 9,2 милиарда долара в края на 2024 г. Средствата са предназначени за благотворителни цели и не представляват лично имущество на съпрузите.

Историята на двойката започва много преди създаването на Nvidia през 1993 г. Двамата се запознават като студенти по инженерство в Орегонския държавен университет и сключват брак през 1985 г. Имат две деца – Мадисън и Спенсър, които също работят в технологичната компания.

През 2022 г. съпрузите даряват 50 млн. USD на университета, в който са се запознали, за изграждането на изследователски комплекс, носещ техните имена.

Ако евентуалната раздяла доведе до прехвърляне на активи за над 70 млрд. USD, тя би могла да надмине по стойност едно от най-известните бракоразводни споразумения в историята – това между основателя на Amazon Джеф Безос и Макензи Скот. При развода им през 2019 г. Скот получи акции на Amazon, оценявани тогава на приблизително 36 милиарда долара.

Засега обаче Лори Хуанг не е коментирала публично нито разкритията за съпруга си, нито евентуална раздяла. Въпросът за разделянето на семейното богатство остава хипотетичен.