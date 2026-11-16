Стагнация и висока инфлация в Румъния

Икономическите перспективи пред Румъния продължават да се влошават на фона на високата инфлация, слабия растеж и опасенията за обезценяване на националната валута. Индексът на макроикономическото доверие на CFA Romania е спаднал с 9,6 пункта през октомври до 33,3 пункта, съобщава румънската агенция Agerpres.

Показателят остава под неутралното равнище от 50 пункта за 27-и пореден месец. Оценката за текущите икономически условия се понижава до 35,6 пункта, а индексът на очакванията за бъдещото развитие достига 32,2 пункта.

Финансовите анализатори прогнозират инфлация от 6,33% през ноември 2027 г. Според официалната статистика годишното поскъпване в Румъния е достигнало 6,9% през октомври 2026 г., като основен натиск оказват енергийните разходи и цените на услугите.

Очакванията за икономическия растеж остават изключително слаби. Според проучването брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с едва 0,1% през 2026 г., което на практика означава стагнация.

Допълнителен риск представлява обезценяването на румънската лея. Около 90% от анкетираните анализатори очакват националната валута да отслабне спрямо еврото през следващите 12 месеца. Средната прогноза е за курс от 5,4720 леи за евро след една година.

Сериозно предизвикателство остават и публичните финанси. Анализаторите очакват бюджетният дефицит да достигне 6,6% от БВП през 2026 г., а държавният дълг да се увеличи до приблизително 63% от БВП през следващите 12 месеца.

На този фон Румънската централна банка запази основния лихвен процент на равнище 6,5%, като очаква инфлацията постепенно да отслабне през следващите години.