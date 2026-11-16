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ЕС разреши на UniCredit да придобие Commerzbank

ЕС разреши на UniCredit да придобие Commerzbank

16 Ноември, 2026 18:37 544 3

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Брюксел одобри без условия сделката за 45 млрд. EUR, която може да доведе до създаването на един от най-големите банкови гиганти в Европа

ЕС разреши на UniCredit да придобие Commerzbank - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия одобри безусловно придобиването на германската Commerzbank от италианската банкова група UniCredit, съобщава Reuters. Брюксел заключи, че сделката няма да доведе до съществени ограничения на конкуренцията в Европейското икономическо пространство. Решението премахва една от основните регулаторни пречки пред придобиването, оценявано на около 45 млрд. евро. Европейската комисия е анализирала въздействието върху германския банков пазар, където UniCredit вече присъства чрез дъщерната си банка HypoVereinsbank. Италианската група, ръководена от Андреа Орчел, започна да придобива акции на Commerzbank през септември 2024 г., като постепенно увеличи участието си до близо 48%.

Плановете за придобиване срещнаха съпротива от германското правителство заради опасения от съкращения на работни места и ограничаване на кредитирането на местните предприятия. Берлин запазва приблизително 13% от капитала на Commerzbank. UniCredit вече получи необходимите разрешения и от Европейската централна банка и Федералния резерв на САЩ.

Въпреки одобрението на Брюксел придобиването все още не е окончателно приключило. При успешно финализиране обединената банкова група ще разполага с активи за над 1,5 трилиона евро, превръщайки се в един от водещите участници на европейския финансов пазар.


Белгия
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