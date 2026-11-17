Недостигът на работна ръка, увеличаващите се разходи за транспорт, охрана и складови услуги, както и зачестяващите дребни кражби са сред най-сериозните проблеми пред търговците в България. Това заяви адв. Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), представяйки част от резултатите от неформално проучване сред членовете на организацията.

Според данните незаетите работни места в отделни компании достигат между 20% и 50%. Особено осезаем е недостигът на мениджърски кадри, като същевременно работодателите са изправени пред нарастващ натиск за повишаване на възнагражденията.

„Има големи празнини, има празни щатове при фирмите, които членуват при нас. Процентът им варира между 20 и 50%, липсват мениджърски кадри, има натиск, на практика необоснован, за по-високи заплати“, посочи Попов.

Сериозно предизвикателство за сектора представлява и поскъпването на оперативните разходи. Според проучването транспортните разходи са се увеличили с между 9% и 20% в различните сегменти. Разходите за складови услуги са нараснали с около 10%, а тези за охрана също продължават да се повишават. По думите на Попов именно тези фактори са сред причините за инфлационния натиск в търговията на дребно.

Друг сериозен проблем остават кражбите в магазините. Докато някои търговски вериги отчитат стабилизиране на ситуацията, при други се наблюдава значително увеличение на посегателствата.

„Това са едни поръчкови такива кражби, от които търговците на дребно страдат изключително много“, коментира изпълнителният директор на АТНС.

Той обясни, че асоциацията е провела срещи с представители на Министерството на вътрешните работи, включително заместник-министри и висши полицейски служители, като се обсъждат възможности за промени в процедурите за установяване и доказване на дребните кражби. Според Попов трайното решаване на проблема ще изисква и законодателни изменения.

„Проблемът няма да се реши само с това дали полицията ще започне да действа по някакъв начин, или прокуратурата, или съдът“, подчерта адвокатът, допълвайки, че ще са необходими промени в наказателното законодателство.

По отношение на инфлацията представителят на АТНС беше категоричен, че членовете на асоциацията не свързват повишаването на цените с въвеждането на еврото.

„Абсолютно всички от членовете смятат, че еврото няма никакво отношение към повишаването на цените“, заяви Попов, като уточни, че организацията отдавна защитава тази позиция.

Изпълнителният директор на АТНС отправи критики и към държавните политики за ценово регулиране. Според него разработената в Министерството на икономиката методика не отчита достатъчно пазарните механизми.

„Създаде се една методика в Министерството на икономиката, която бих казал, че е непазарна – тя не използва нито един пазарен термин в себе си“, посочи той.

Попов обясни, че асоциацията е провела срещи и е изпратила становища по предложените промени, но методиката е била приета в първоначално предложения ѝ вид. Тепърва предстои да стане ясно как ще се прилага и какви ще бъдат последиците за търговците.

Адвокатът припомни, че АТНС е участвала активно и в подготовката за въвеждането на еврото в България, като е била една от двете неправителствени организации, допуснати до съответните държавни комисии. Според него участието на търговците е допринесло за по-плавното протичане на процеса.