Регистрираните преки чуждестранни инвестиции във Виетнам достигнаха 54,85 млрд. долара през първите десет месеца на 2026 г., което е ръст от 74% на годишна база и най-високото ниво от 2009 г. насам. Данните показват засилващ се интерес на международните компании към производствения сектор на страната.

Реално усвоените FDI средства са достигнали 24,08 млрд. долара, или с 13,1% повече спрямо същия период на миналата година. Това е най-високото ниво на реализирани чужди инвестиции за първите десет месеца на годината през последните пет години.

Най-голям дял от капитала е насочен към преработващата промишленост и производството. Секторът е получил 19,96 млрд. долара от реално усвоените инвестиции, което представлява 82,9% от общия обем. При новорегистрираните проекти производството също е водещо с 14,61 млрд. долара.

За периода Виетнам е одобрил 3478 нови проекта с общ регистриран капитал от 30,73 млрд. долара, което е приблизително 2,2 пъти повече спрямо същия период на 2025 г. Допълнително 1079 вече съществуващи проекта са получили увеличение на капитала за общо 16,13 млрд. долара.

Сингапур остава най-големият източник на нови инвестиции с 9,52 млрд. долара, следван от Южна Корея с 5,81 млрд. долара и Люксембург с 4,99 млрд. долара. Значителни инвестиции идват още от Хонконг, Китай и Япония.

Силният приток на капитал върви паралелно с ускоряване на индустриалното производство. Индексът на промишленото производство във Виетнам се е повишил с 12,4% през първите десет месеца, а преработващата промишленост и производството са отчели ръст от 13%.

Според анализатори значителният приток на капитал към заводи и производствени мощности показва, че дългосрочните инвеститори продължават да разглеждат Виетнам като ключова производствена база в Азия. Основните предизвикателства остават административните процедури, достъпът до земя и скоростта, с която новите проекти се реализират.