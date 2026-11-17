Изкуственият интелект променя пазара на труда толкова бързо, че изборът на „сигурна“ професия вече става все по-труден. Вместо да се опитват да отгатнат кои работни места няма да бъдат автоматизирани, младите хора трябва да изграждат умения, които ще останат ценни независимо от технологичните промени.

Това е основната теза на икономиста Даниел Съскинд, преподавател в King’s College London и старши изследовател в Institute for Ethics in AI към Оксфордския университет. В новата си книга „What Should My Children Do?“ той разглежда как AI ще промени образованието, професиите и начина, по който хората трябва да се подготвят за бъдещето.

Според Съскинд една от най-големите грешки е да се търси професия, която изглежда защитена от автоматизация. Доскоро например програмирането се смяташе за сравнително сигурен избор, но развитието на генеративния AI вече поставя под въпрос и тази теза.

Вместо това той посочва три фундаментални умения – грамотност, математическа и числова компетентност и критическо мислене. Парадоксът е, че хората трябва да продължат да развиват именно тези способности, дори когато AI може да изпълнява много от свързаните с тях задачи по-бързо и по-добре.

Причината е проста: ако човек не разбира дадена област, той трудно може да прецени дали отговорът, генериран от AI, е точен, логичен или подвеждащ. Прекомерната зависимост от технологията може да доведе до загуба именно на уменията, необходими за контрол върху нея.

Съскинд предлага образованието да се развива по две паралелни линии. От една страна, учениците и студентите трябва да се научат да използват AI като инструмент за значително повишаване на производителността. От друга – трябва да запазят способността си да решават проблеми, да четат, анализират и разсъждават и без помощта на технологията.

Според него около една трета от времето във висшето образование може да бъде посветено на работа с AI и на разбирането как технологията да се използва ефективно.

За бизнеса този подход има пряко значение. Компаниите вероятно ще търсят все повече специалисти, които съчетават задълбочени познания в определена сфера със способност да използват AI. Вместо технологията напълно да елиминира експертите, може да се оформи модел, при който хората определят кои проблеми трябва да бъдат решени, а AI ускорява намирането на решения.

Съскинд съветва младите хора да избират не толкова конкретна професия, колкото област, чиито проблеми действително ги интересуват. Юристът например не трябва да се идентифицира само с традиционната работа на адвокат, а с по-широката задача да помага на хората да се ориентират в правната система.

Подобна логика може да се приложи към счетоводството, маркетинга, финансите и редица други професии, при които част от текущите задачи постепенно ще бъдат поемани от AI.

По-защитени могат да останат и дейностите, при които хората държат именно човек да участва в процеса – заради емпатията, моралната отговорност, доверието или творческата стойност. Сред примерите са медицинските грижи, изкуството, музиката, политиката и правосъдието.

Основният извод е, че в ерата на AI конкурентното предимство на хората все по-малко ще зависи от това дали могат да извършват конкретна задача по-бързо от машината. По-важно ще бъде дали могат да определят кои задачи заслужават да бъдат решени, да оценяват резултатите и да вземат решения в условия на несигурност.