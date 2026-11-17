Временната директорка на Nvidia Колет Крес е изправена пред решение за бъдещата роля на близки роднини на напусналия главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг в компанията. Сред тях е дъщеря му Мадисън Хуанг, чието влияние според настоящи и бивши служители е надхвърляло официалната ѝ длъжност, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Мадисън Хуанг официално е старши директор по продуктов маркетинг в областта на физическия изкуствен интелект. По данни на американския вестник обаче тя фактически е изпълнявала функции на началник на кабинета на баща си, участвала е в срещи на висшето ръководство и редовно е присъствала на заседания на съвета на директорите.

Служителите, цитирани от „Ню Йорк таймс“, твърдят още, че влиянието ѝ се е простирало до ръководители с по-голям опит в компанията. В публикацията се посочва, че между Мадисън Хуанг и Колет Крес е имало разногласия по инвестиции в компании за роботика и по сделки с оператори на центрове за данни. Публични данни за конкретните спорове и за решенията, до които са довели, не са посочени.

Решенията пред временната директорка

Крес трябва да определи и бъдещата роля на сина на основателя Спенсър Хуанг и на зетя му Нико Капрец. Спенсър Хуанг ръководи продуктово направление в областта на роботиката, а Капрец е вицепрезидент по развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Колет Крес пое временното ръководство, след като Дженсън Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите. Тя запазва поста си на главен финансов директор, който заема от 2013 г. Бордът на Nvidia все още трябва да избере постоянен наследник на Хуанг.

„Силата на Nvidia винаги е била в нейните хора и заедно с ръководния екип съм ангажирана да надграждам изключителната основа, създадена от Дженсън през последните 33 години“, заяви Крес след назначаването си.

Така задачата ѝ не се ограничава до управлението на компанията до избора на нов главен изпълнителен директор. Тя трябва да изясни и границите на влиянието на семейството Хуанг в ключови направления на Nvidia, сред които роботиката, маркетингът и инфраструктурата за изкуствен интелект.