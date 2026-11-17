Три различни, но свързани предложения за бъдещето на „Топлофикация София“ ще бъдат обсъдени от Столичния общински съвет на 19 ноември. Те предвиждат независим анализ със Световната банка, ускорена подготовка за концесия и външен технически одит на топлопреносната мрежа.

Предложенията идват на фона на натрупан дълг от приблизително 2,5 млрд. лв., отчетена загуба от 143,1 млн. лв. за 2024 г. и прогнозен отрицателен резултат от 392,8 млн. лв. за 2025 г. В доклада, внесен от кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров, се посочват още остарялата инфраструктура и технологични загуби по мрежата, оценени на около 27%.

Анализ със Световната банка

Първият вариант предвижда Столичната община да започне преговори с Групата на Световната банка за подготвителна фаза на стойност между 750 000 и 900 000 евро и със срок до една година. В нея трябва да бъдат изготвени финансов модел, анализ на регулаторната рамка и план за преструктуриране на дълговете към Българския енергиен холдинг и „Булгаргаз“.

Предвижда се да бъдат определени и показатели за качеството на услугата, както и мерки за защита на уязвимите потребители. В официалния доклад на Столичната община е записано, че първата фаза може да подготви условия за евентуално участие на частен оператор, без общината предварително да се обвързва с концесия.

Евентуалната втора фаза, свързана с реална транзакция и избор на концесионер, е оценена на около 3,5 млн. евро. Според предложението собствеността върху активите трябва да остане в общината, а цените да продължат да се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предложение за бърза концесия

Съветниците от „Синя София“ Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров настояват за по-бърза процедура. Те предлагат създаване на специална работна група, която да подготви обхвата на концесията, критериите към инвеститора и правилата за избор на консултант, който да представи проекта пред потенциални участници.

Вносителите посочват, че задълженията към БЕХ и „Булгаргаз“ са нараснали от 585 млн. лв. през 2016 г. до над 2,213 млрд. лв. през 2025 г. В техния доклад загубата за последната година е посочена като над 410 млн. лв., което се различава от прогнозата от 392,8 млн. лв., записана в доклада за анализа със Световната банка.

Одит на тръбите и съоръженията

Третото предложение е на Борис Бонев, Емилия Ангелова и Драгомир Иванов от „Спаси София“. Те искат независим външен технически одит на цялата инфраструктура и на топлопреносната мрежа.

Целта е да се установи действителното състояние на съоръженията, нужните инвестиции и реалната стойност на активите. Според вносителите така ще се създаде по-надеждна основа както за евентуална концесия, така и за решение за бъдещото управление на дружеството.

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че докладът със Световната банка „не представлява решение за концесия и не предрешава бъдещия модел на управление“. По думите му всяка следваща стъпка, включително концесионна процедура, ще изисква отделно решение на общинския съвет.

Така на заседанието на 19 ноември общинските съветници ще трябва да решат дали трите подхода да бъдат разглеждани поотделно или да бъдат обединени в общ план за финансово, техническо и управленско стабилизиране на „Топлофикация София“.