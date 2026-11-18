Съединените щати разрешиха продажбата на бизнеса на сръбската петролна компания НИС в България и Румъния, но поставиха условие приходите от двете сделки да останат блокирани в американска финансова институция. НИС, която управлява бензиностанциите с марката „Газпром“ в България, няма да може свободно да се разпорежда със средствата.

Това става ясно от специален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), за който съобщи сръбското издание „Инсайдер“.

Кои дружества се продават

Разрешението обхваща продажбата на NIS Petrol ЕООД в София на българската компания „Уни Енерджи“ ООД и на NIS Petrol SRL в Букурещ на румънската „Аргента“ SRL.

Договорът за продажбата на българското дружество е подписан на 20 юни 2025 г., а споразумението за румънската компания е сключено на 21 април 2026 г. В публикуваните данни не са посочени стойностите на двете сделки.

OFAC разрешава на американски лица, банки и доставчици на правни, административни и консултантски услуги да извършат необходимите действия за приключването на продажбите. Лицензът обаче се отнася само до тези две конкретни транзакции.

Парите остават недостъпни за НИС

Всички постъпления трябва да бъдат внесени в лихвоносна блокирана сметка във финансова институция в САЩ, открита на името на НИС. Средствата не могат да бъдат прехвърляни на лица или компании, които са обект на американски санкции, нито да бъдат връщани по сметка в Русия без ново разрешение от OFAC.

Така американските власти дават възможност на НИС да се освободи от двете дружества, но ограничават достъпа до получените средства. Според икономиста Горан Радосавлевич посланието на лиценза е ясно: „Можете да продадете, но парите не могат да отидат по сметката на НИС, а оттам и към „Газпром нефт“.“

Лицензът не отменя санкциите

OFAC изрично уточнява, че разрешението не представлява отмяна на санкциите срещу НИС и не дава общо право за извършване на други забранени операции или за разпореждане с останалите блокирани активи на компанията.

Лицензът е валиден до 31 май 2027 г., освен ако двете сделки не бъдат приключени по-рано. Американската служба си запазва правото да го промени или отмени.

НИС е подала заявлението за разрешението на 11 февруари 2026 г., а последните допълнителни документи по него са изпратени на 9 ноември. Компанията попадна под американски санкции заради мажоритарното руско участие и връзките с руския енергиен сектор. След издаването на лиценза остава отделният въпрос за бъдещата собственост и цялостното функциониране на НИС.

Източници: bntnews.bg, insajder.net, n1info.rs