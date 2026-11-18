Портфейлът от неизпълнени поръчки в германската промишленост е достигнал рекордно високо ниво, показват най-новите данни на Федералната статистическа служба Destatis.

През септември 2026 г. реалният обем на натрупаните поръчки в производствения сектор е нараснал с 0,8% спрямо август след сезонно и календарно изглаждане. На годишна база увеличението достига 11,2%.

Основен принос за ръста имат машиностроенето и автомобилната индустрия. Поръчките в машиностроителния сектор са се увеличили с 1,4% спрямо предходния месец, докато при автомобилостроенето повишението е 1,9%.

Нарастване има както при поръчките от Германия, така и при тези от чужбина. Вътрешните поръчки са се увеличили с 1,4%, а чуждестранните – с 0,5%.

При производителите на инвестиционни стоки натрупаните поръчки са се увеличили с 0,9%, при междинните стоки – с 0,6%, а при потребителските – с 1,1%.

Въпреки рекордния обем, времето, за което предприятията могат да работят само със съществуващите поръчки, леко намалява. През септември т.нар. обхват на портфейла от поръчки е бил 8,9 месеца спрямо 9 месеца през август. При производителите на инвестиционни стоки той остава значително по-висок – 12,6 месеца.

Данните идват на фона на други признаци за подобрение в германската индустрия. Новите поръчки в производството са нараснали с 4,4% през септември, а индустриалното производство – с 0,7% на месечна база.

По-добрият поток от поръчки започва да се отразява и върху нагласите на инвеститорите. Индексът на германския институт ZEW се повиши през ноември до 35,6 пункта от 28,1 пункта месец по-рано, като анализаторите посочват именно по-силните индустриални поръчки сред факторите за постепенното възстановяване на доверието.

Силните портфейли от поръчки дават известна опора на германската икономика, която продължава да се възстановява бавно. Брутният вътрешен продукт на страната нарасна с 0,2% през третото тримесечие на 2026 г., след като икономиката показа умерено подобрение и през първата половина на годината.

Рекордният обем на неизпълнените поръчки обаче не означава автоматично силен растеж. Германските компании продължават да се сблъскват с високи разходи, слабо вътрешно търсене и силна конкуренция от Азия, което прави скоростта, с която поръчките ще бъдат превърнати в реално производство, ключова за икономическите перспективи през следващите месеци.