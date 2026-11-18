Годишната инфлация във Великобритания се е ускорила до 3,6% през октомври 2026 г. спрямо 3,5% през септември, показват данните на британската Служба за национална статистика (ONS). Това е най-високото равнище от около година, макар че резултатът остава под прогнозата на Bank of England за 3,7%.

На месечна база потребителските цени са се увеличили с 0,5%, докато през октомври 2025 г. ръстът е бил 0,4%. Основният принос за ускоряването идва от транспорта и по-специално от цените на моторните горива.

Транспортните разходи са били със 7,5% по-високи спрямо година по-рано, след ръст от 6,6% през септември. В същото време ценовият натиск при ресторантите и хотелите е отслабнал, като годишната инфлация в сектора се е понижила до 3,4% от 3,8%.

Добра новина за домакинствата е забавянето при храните. Цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с 0,9% на годишна база спрямо 1,3% месец по-рано. Само при храните ръстът е 0,8%, което е сред най-ниските темпове от няколко години.

Основната инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, е останала без промяна на ниво от 2,8%. Инфлацията при услугите също е запазила равнището си от 3,7%, което се оказа по-слабо от очакваното и донякъде успокои инвеститорите.

Данните намалиха част от очакванията за ново увеличение на основната лихва на Bank of England още през декември. Според Reuters пазарите са понижили вероятността за подобен ход от около 90% до приблизително 80%.

Въпреки това централната банка предупреди, че инфлацията вероятно ще продължи да се ускорява през следващите месеци. Bank of England очаква тя да се приближи до 5% през второто тримесечие на 2027 г., като един от основните рискове остават по-високите енергийни разходи.

Допълнителен натиск върху бюджетите на домакинствата идва от енергийните сметки. През октомври регулаторният таван на цените беше повишен, като средната годишна сметка за газ и електроенергия достигна около 1935 паунда. Само цената на газа се е увеличила с 6,3% за месеца.

Новите данни показват, че борбата с инфлацията във Великобритания остава далеч от приключила. Въпреки по-слабия натиск при храните и услугите, скъпата енергия и транспортът продължават да държат общото поскъпване значително над целта на Bank of England от 2%.