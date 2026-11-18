Германският пазар на труда продължава да усеща последиците от слабата икономическа конюнктура. Броят на новите свободни позиции, регистрирани във Федералната агенция по труда, е спаднал до най-ниското си ниво от 25 години, показват официалните данни. През 2025 г. работодателите са подали общо 1,461 млн. нови обяви за работа към агенциите по труда и Jobcenter. Това е с 39 000 по-малко спрямо 2024 г. и представлява исторически минимум за последните 25 години.

Средният брой на активните регистрирани свободни работни места през 2025 г. е бил 632 000, което е спад с 62 000, или около 9%, спрямо предходната година. През 2024 г. средногодишният им брой е бил 694 000.

Тези данни обаче не обхващат всички свободни позиции в страната. Работодателите в Германия не са длъжни да подават всяка вакантна позиция във Федералната агенция по труда, затова официалната статистика представлява само част от реалното търсене на работна сила.

По-широкото проучване на Института за изследване на пазара на труда и професиите IAB показва, че през второто тримесечие на 2026 г. в германската икономика е имало около 1,02 млн. свободни работни места. Това е с около 130 000 по-малко спрямо предходното тримесечие и с 35 000 по-малко на годишна база.

Според IAB, ако се изключи периодът на локдауните през 2020 г., търсенето на работна сила не е било толкова слабо от 2016 г. насам. Около 81% от свободните позиции през второто тримесечие на 2026 г. са били за незабавно назначаване.

В същото време последните месечни данни показват известно стабилизиране. През октомври 2026 г. във Федералната агенция по труда са били регистрирани около 654 000 свободни позиции, което е с приблизително 31 000 повече спрямо година по-рано. Новопостъпилите обяви обаче продължават да намаляват – през месеца те са около 115 000, или с 3,9% по-малко на годишна база.

Данните показват противоречива картина. Германия продължава да изпитва недостиг на квалифицирани кадри в редица професии, но компаниите като цяло са по-предпазливи при откриването на нови позиции заради слабия икономически растеж и несигурността около бъдещото търсене.

През 2025 г. на всеки 100 регистрирани свободни работни места са се падали средно 467 безработни, спрямо 402 година по-рано. В същото време над 80% от обявените позиции са били насочени към квалифицирани работници, докато повече от половината безработни са търсели позиции за неквалифициран труд. Това показва, че проблемът на германския трудов пазар е не само в броя на работните места, но и в несъответствието между търсените и наличните умения.