Япония предупреди големи компании от отбранителната индустрия, че поръчките им може да бъдат намалени рязко от април 2027 г. За отделни производители съкращението може да достигне между 50% и 80%, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на източници. Компаниите са били призовани да преразгледат бизнес плановете си.

Предупреждението идва на фона на спор между японското Министерство на отбраната и Министерството на финансите за размера на следващата петгодишна програма за военно строителство. Финансовото ведомство предлага за периода от април 2027 г. да бъдат отделени между 50 и 60 трилиона йени, или около 313–376 млрд. долара. Сегашната петгодишна програма е на стойност приблизително 43 трилиона йени, но в Министерството на отбраната и управляващата Либералнодемократическа партия са очаквали бюджетът да достигне 80 трилиона йени.

Намаленията засягат ракети и изтребители

По данни на Ройтерс предложението може да доведе до съкращаване с до 50% на покупките на някои видове ракети и самолети, включително американските изтребители F-35. Поръчките за безпилотни системи обаче се очаква да бъдат запазени на досегашното равнище.

Сред компаниите, които могат да бъдат засегнати, са „Мицубиши Хеви Индъстрис“, „Мицубиши Електрик“ и „Кавазаки Хеви Индъстрис“. За японската отбранителна индустрия промяната би означавала по-малки производствени серии и необходимост от ново планиране на инвестициите, но конкретните последици за отделните дружества все още не са обявени.

Окончателното решение още не е взето

Японското Министерство на финансите обвързва ограниченията с други приоритети на правителството, сред които инвестициите за икономически растеж и планът за намаляване на данъка върху храните. Според ведомството данъчната мярка може да намали приходите в бюджета с около 4,3 трилиона йени годишно.

„Първо трябва да бъдат определени нуждите на страната в сферата на сигурността, а след това да бъде оформен съответният бюджет“, заяви представител на японското Министерство на отбраната пред Ройтерс.

Окончателният размер на новата петгодишна програма все още не е определен. Япония ускорява преразглеждането на отбранителната си политика заради засилената военна активност на Китай. Особена тревога в Токио предизвиква възможен конфликт около Тайван, който според японските власти би могъл да засегне близките острови на страната и ключови морски търговски маршрути.