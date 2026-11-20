Lufthansa Airlines планира да съкрати общо 1000 щатни работни места в основните си центрове във Франкфурт и Мюнхен. Това се посочва във вътрешно писмо до служителите, подписано от главния изпълнителен директор на авиокомпанията Йенс Ритер и още четирима ръководители. В документа не е уточнено кога и по какъв начин ще бъде извършен планираният съкращения, нито дали той е част от вече обявеното свиване на администрацията.

„В центровете във Франкфурт и Мюнхен планираме да спестим общо 1000 щатни позиции в подразделението Lufthansa Airlines“, се казва в писмото. При запитване от германската обществена телевизия компанията е отказала да добави информация към вътрешния документ.

Загуба от 180 млн. евро

Ръководството свързва мерките с финансовите резултати на Lufthansa Airlines. За януари-септември 2026 г. авиокомпанията отчита коригиран оперативен резултат EBIT от минус 180 млн. евро при печалба от 147 млн. евро за същия период на предходната година. В писмото се посочва, че средната загуба е достигала 20 млн. евро месечно.

„Lufthansa Airlines в момента не е конкурентоспособна по отношение на структурата на разходите, ефективността и производителността“, пише ръководството. Като допълнителни фактори са посочени високите цени на авиационното гориво, девет дни на стачки и последиците от конфликта в Близкия изток. Официалният междинен отчет на Lufthansa Group показва, че разходите за гориво на групата са се увеличили с 21 процента за първите девет месеца на годината и са достигнали 6,722 млрд. евро.

По-малко самолети по кратките маршрути

Планът включва и допълнително намаляване на капацитета по кратките и средните маршрути. Lufthansa възнамерява да свие броя на самолетите от семейството Airbus A320 в основната си марка, като част от капацитета бъде заменен със самолети Airbus A220. Вътрешното писмо не съдържа конкретен брой самолети или срок за промяната.

Мерките са поредната стъпка в преструктурирането на германската авиогрупа. През септември 2025 г. Lufthansa Group обяви план за съкращаване на около 4000 административни работни места до 2030 г., а през юли 2026 г. започна доброволна програма, която обхваща до 550 позиции в основната марка и централните звена. В края на 2025 г. групата е имала около 67 100 служители в Германия.

Източници: tagesschau.de, airliners.de, sueddeutsche.de