Китайски криптомагнат даде $4,57 млн. за обяд с Уорън Бъфет

Китайският предприемач и кримтомагнат Джъстин Сън е предложилият $4,57 млн., за да обядва с легендарния инвеститор Уорън Бъфет.

Това става ясно от съобщение в профила в „Туитър“ на китайския бизнесмен.

I officially announce I’ve won the record-setting 20th-anniversary charity lunch hosted by @WarrenBuffett. I’ll also invite #blockchain industry leaders to meet with a titan of investment. I hope this benefits everyone. #TRON #TRX #BTT #BitTorrent pic.twitter.com/EMZ4TMhgpR