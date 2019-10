Тайфун унищожи супер бързи влакове

Най-мощният тайфун от 60 години насам в Япония – „Хагибис”, не само отне живота на над 70 души и рани стотици, но нанесе значителни материални щети на инфраструктурата на страната. Една от гордостите на Япония е „влакът-стрела” – Shinkansen. Близо 30% от състава му вече са в историята, тъй като са били унищожени от природното бедствие. Загубите се изчисляват на стойност 300 млн. USD.

Голяма част от унищожените влакове са се намирали на гарата в Нагано (северозападната част на Токио). Общият брой на потопените вагони е 120, които са се намирали в 10 композиции. Унищожени са спирачните системи, функциите за контрол на мощността и климатизацията.

Parts of Nagano prefecture hit especially hard by #TyphoonHagibis — including #shinkansen trains and rail lines #typhoonjapan



