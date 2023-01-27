Pyмънcĸaтa GЅР изгpaждa пъpвaтa плaвaщa вятъpнa тypбинa в бългapcĸитe вoди нa Чepнo мope

Левон Хампарцумян: Най-добрият лек срещу инфлацията е да произведеш повече стоки, отколкото някой иска да купи

Няма много ентусиазъм за приемането ни в еврозоната от хората, които управляват България в момента. Все още има някакво време, но то изтича и ако не с ...