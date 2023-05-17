Typcĸaтa лиpa пoтъвa зapaди вepoятнocттa Epдoгaн дa бъдe пpeизбpaн

Ангел Найденов: Унищожаването шансовете на ГЕРБ да направи правителство е резултат от всичко случващо се с Гешев

"Унищожаването на шансовете на ГЕРБ да създаде правителство, е един пряк резултат от всичко случващо се с главния прокурор, неговия заместник и т ...