Peцecиятa щe cвиe иĸoнoмиĸaтa нa Гepмaния пoвeчe oт oчaĸвaнoтo пpeз 2023-a

Карлос Контрера: ПП-ДБ ще издигнат Васил Терзиев за кмет на София

Коалиционните партньори на ГЕРБ в управлението - ПП и ДБ, издигат кандидатурата на Васил Терзиев за кмет на София. Отдавна в техните среди се шушука з ...