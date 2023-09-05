Pycĸитe aвиoлинии ca внecли нaд $1 милиapд в чacти зa Аіrbuѕ и Воеіng

ССИ: Минимална заплата от 933 лева ще бъде пагубна за бизнеса в цели региони у нас

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) изрази в позиция до медиите своята сериозна загриженост за икономическите ефекти, които носи със себе си предложе ...