Бpюĸceл нaлaгa cтpoги oгpaничeния нa тexнoлoгичнитe гигaнти

Употребявани автомобили, които могат да изминат до 800 000 километра без сериозни проблеми (спойлер - BMW X5 e първи)

Според проучване на iSeeCars средно само 1.2% от колите на пазара за употребявани автомобили имат над 320 000 км пробег на километража. На база на тез ...