Еххоn ĸyпyвa пpoизвoдитeля нa шиcтoв пeтpoл Ріоnееr зa $60 милиapдa

Освен с ядреното гориво за 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй" Франция иска да строи и два реактора

Има възможности за сътрудничество между България и Франция в сферата на атомната енергетика, стана ясно на среща между премиера акад. Николай Денков и ...