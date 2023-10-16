Drоnаmісѕ и Еmіrаtеѕ Роѕt Grоuр c дocтaвĸи в OAE и Πepcийcĸия зaлив

Инвестиционен консултант: Цената на петрола до голяма степен зависи от конфликта в Близкия Изток

Ситуацията на пазара на петрол все още се развива предпазливо, защото няма яснота за посоката на развитие на конфликта в Близкия изток. Това каза глав ...