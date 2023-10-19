Руски инвеститори искат да се ограничат кредитите за Беларус

Египетски милиардери подариха на Анджелина Джоли луксозна вила, която тя не пожела да види

Древното величие и днешната мизерия вървят ръка за ръка в Египет, видя "Фокус". На фона на това, че милиони хора живеят в бедност, на 60 кил ...