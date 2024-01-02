Битĸoйнът с летящ старт на новата година! Цената на криптовалутата пpeминa пpaгa oт $45 000

Проф. Иво Христов: Решението за Шенген не е на Австрия и Нидерландия, а е под външен за ЕС натиск

"Това е геополитическо решение, взето под външен за ЕС натиск", заяви пред БНР геополитическият анализатор проф. Иво Христов в коментар за р ...