„Сатоши се събуди“ – легендата за мистериозния създател на биткойн Накамото внезапно възкръсна ВИДЕО

Мистериозният създател на биткойн Сатоши Накамото е получил почти 26 биткойна на стойност малко над 1 милион долара -повече от 10 години след изчезването му, предаде forbes.com.

Портфейл, създаден от Сатоши Накамото, така нареченият Genesis портфейл, който беше първият създаван някога в биткойн мрежата, получи биткойни и това разпали спекулации, че създателят им е възкръснал.

„Или Сатоши се е "събудил", купил е 27 биткойна от Binance и ги е депозирал в портфейла си, или някой просто е изгорил милион долара", заяви Конър Грогън, директор в биткойн и крипто борсата Coinbase в мрежата X, заедно с връзка към Arkham Intelligence, показваща транзакцията.

