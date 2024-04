Интерагри е винаги до вас

Повече от 10 години ИНТЕРАГРИ България утвърждава позициите си като един от лидерите на пазара на земеделска техника у нас, като през последните години разширява своето портфолио от продукти и услуги в цялостни решения, съобразени с индивидуалните потребности на фермерите в страната.

В началото на 2024 г. ИНТЕРАГРИ България обнови своята бранд идентичност, в израз на един по-модерен, по-гъвкав и по-устойчив подход, който подпомага успешното позициониране на компанията като доставчик на интегрирани решения за земеделието в България. В отговор на стратегията си, компанията провежда редица маркетингови инициативи, носещи повече стойност за фермерите в страната, като ги подкрепя в дългосрочните им планове и ежедневната им работа на полето.

ИНТЕРАГРИ България е единствен официален вносител на самоходна и прикачна техника NEW HOLLAND, американските сеялки за директна сеитба на KINZE, прикачна техника за почвообработка и сеитба на чешкия производител BEDNAR, пълна гама прикачна техника за лозаро-овощари CLEMENS, висококачествени ремаркета на BRANTNER, както и представлява торачки RAUCH, драпер хедерите на MacDon, почвообработваща техника на Kongskilde. С портфолиото си ИНТЕРАГРИ може да отговори на всяка индивидуална потребност от качествена земеделска техника, в съчетание с всички предимства, които носи официалното вносителство - специални отстъпки, предсезонни оферти, оторизиран сервиз и оригинални резервни части.

Цялостни решения за лозаро-овощарството в България

В портфолиото си от самоходна и прикачна техника, ИНТЕРАГРИ предлага уникалния по рода си гроздокомбайн BRAUD на New Holland, заместващ повече от 100 работника на ден по време на гроздобер, съчетаващ в себе си над 7 операции, като очистване, ронкане, чепкане и др. С иновативната технология Noria, гроздокомбайнът гарантира върхово качество на прибрания плод, конкуриращо грижата на ръчното бране. Ето защо. Доказателство за това, че BRAUD е отлично решение и за прибиране на елитни сортове, където грижата към плода изисква по-голямо внимание, е това, че всички елитни винарни във Франция и Италия обработват лозята си с BRAUD от New Holland. С всички напреднали технологии, вложени в гроздокомбайните се оптимизират ресурси като време, пари, хора, а също се повишават качеството и ефективността на процесите по обработка. За лозаро-овощарите ИНТЕРАГРИ предлага още пълна гама специализирани трактори New Holland T4 fnv, „Специализиран трактор на годината 2023“ от Агритехника в Хановер, както и специализирана прикачна техника за лозя и овошки на немския бранд CLEMENS. Освен техниката, клиентите на официалния вносител получават висококвалифицирано сервизно обслужване и оригинални резервни части, удостоверени от марката производител.

Пакетни решения за всяко земеделие

С пълната гама трактори New Holland в пакет с подходящата прикачна техника от широкото си портфолио, ИНТЕРАГРИ предлага готови решения за почвообработка, сеитба, торене, пръскане, поливане и т.н., приложими за всяка сфера на земеделието в България. С пакетно предложение клиентите получават всичко, от което се нуждаят, от едно място, на преференциална пакетна цена, дългосрочен партньор за сервизно обслужване и консултация.

Трактори New Holland и прикачна техника от портфолиото на ИНТЕРАГРИ могат да бъдат закупени и на лизинг, с изгодни условия на финансиране от 0,95% годишен лихвен процент до 5 години срок на изплащане.

Зърнокомбайни New Holland – налагат световни стандарти в отговор на индивидуалните клиентски потребности

Комбайните New Holland се разработват в специалния Център за иновации в завода в Зеделгем, Белгия, където технологията се усъвършенства непрекъснато, за да отговори на всяка клиентска потребност. Двуроторната технология, която New Holland налагат със серията Гинес рекордьори CR, повече от десетилетие е стандарт за ефективно и чисто прибиране на зърното. Като официален вносител на марката, ИНТЕРАГРИ предлага специални предложения за предсезонна подготовка и обслужване на комбайните New Holland. До края на май, при покупка на наличен или авансиране на нов комбайн New Holland, клиентите на ИНТЕРАГРИ получават пакет отстъпки БОНУС 10, който включва: 10% отстъпка от стойността на допълнително оборудване за закупената машина, 10% отстъпка от сервиз за закупената машина, 10% отстъпка от резервни части за закупената машина и 3 години удължена гаранция. До края на април е валидно и ексклузивно предложение за финансиране на покупка на комбайните при преференциални условия 0,95% годишен лихвен процент за 5 години срок на изплащане.

Специално предложение за прецизно земеделие (PLM) от New Holland

От десетилетия New Holland влагат инженерни и полеви усилия в усъвършенстване на прецизното земеделие. До края на март ИНТЕРАГРИ и New Holland предлагат специални оферти за оборудване за прецизно земеделие (PLM), включващи усървършенствани технологии, интегрирана система за автоматично управление и насочване с високо ниво на точност.

Предсезонна кампания за оригинални резервни части New Holland

Грижата за машините не остава на заден план, с предсезонна кампания за резервни части на трактори, предлагаща -30% отстъпка от цената на резервни части и консумативи, както и 20% отстъпка за масла Total и Ambra.

С всичко това, ИНТЕРАГРИ стои близо до клиентите, като се стреми към повече гъвкавост и персоналност. Така „Интерагри е винаги до вас“ е не само рекламен слоган, но и мисия, която компанията налага чрез търговската си стратегия и цялостното си поведение на пазара в страната, целящи предоставяне на повече реални ползи за клиентите.

За връзка с ИНТЕРАГРИ България – тел. 0700 46 666, www.interagri.bg и социалните мрежи.