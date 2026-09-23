Китайският гигант GAC атакува българския пазар с четири модела

Автомобилната карта на България се разширява, тъй като и китайският гигант GAC стъпва официално у нас. Търговският старт и премиерата на марката пред българска публика са насрочени за вторник, 20 октомври 2026 одина., когато ще бъдат разкрити подробности относно стратегията, ценовите нива и мрежата от продажбено-сервизни центрове у нас.

Зад мащабното навлизане на азиатската марка у нас стои дистрибуторът SEEGAC, утвърдил се като ключов регионален играч в автомобилния сектор. Компанията притежава богат опит в изграждането на дилърски мрежи и налагането на модерни технологични брандове на пазара, гарантирайки високо ниво на следпродажбено обслужване и пълна поддръжка за българските клиенти. У нас в момента SEEGAC внася Zeekr, Geely и Lynk & Co.

За разлика от повечето източни производители, които навлизат предпазливо само с един тип задвижване, азиатската компания прави смела заявка. Тя лансира едновременно четири модела, покриващи абсолютно всички предпочитания на съвременния шофьор – от чистата електрификация, през балансираните хибриди, до добре познатите двигатели с вътрешно горене.

В електрическия сегмент фокусът пада върху технологичния флагман AION V. Електрическият SUV залага на внушителна автономност до 510 км по официалния цикъл WLTP, изключително щедро вътрешно пространство и архитектура с бързо DC зареждане, позволяваща светкавично допълване на батерията при дълги пътувания. До него се нарежда компактният градски боец AION UT, който въпреки скромните си външни габарити изненадва с функционалност и товарен обем, достигащ 1600 литра при сгънати седалки.

За почитателите на комбинираната ефективност марката изкарва на преден план хибридния GAC EMKOO. Моделът разполага със системна мощност от 173 kW (232 к.с.), като успешно балансира спортната динамика с нисък разход на гориво и впечатляващо ниво на возията. Линията се допълва от GAC EMZOOM – спортно ориентиран бензинов представител със 126,7 kW (170 к.с.), насочен директно към драйвърите, търсещи агресивен дизайн, модерни асистенти за сигурност и класическо усещане зад волана.

Предстоящото събитие ще даде ясен сигнал какви са дългосрочните амбиции на марката у нас и как конкуренцията в популярните SUV и компактни класове ще отговори на новия азиатски натиск. Очаквайте подробности по темата.