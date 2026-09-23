Открили Хейдън Пенетиър в безсъзнание сред няколко вида дрога

Актрисата Хейдън Пенетиър е била намерена в безсъзнание в апартамент под наем в американския щат Южна Каролина, заобиколена от различни наркотични вещества, съобщава TMZ. Случаят е станал на 16 август в Грийнвил, а подробностите излизат наяве след публикуването на полицейски данни.

В жилището са били открити сини пресовани таблетки, за които се посочва, че съдържат фентанил, сламка и бял прах в калъф за слънчеви очила.

Пенетиър е била в апартамента заедно с приятеля си Брайън Хикерсън и неговия брат Зак. По думите на Зак сутринта той я видял да се гримира. По-късно я открил на дивана в безсъзнание.

Хикерсън е приложил две дози налоксон и е повикал спешна помощ, но лекарите не са успели да спасят актрисата.

Според показанията пред полицията Зак е заявил, че Пенетиър е умеела да прикрива употребата на наркотици и той не е могъл да каже със сигурност дали е употребявала вещества непосредствено преди смъртта си.

Посочена е токсична комбинация от вещества

По-рано беше съобщено, че като причина за смъртта е посочено токсичното въздействие на комбинация от вещества. Сред тях са фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, а комбинацията му с други вещества може да доведе до тежко потискане на дишането и смърт.

Панетиѐри публично е говорила за проблемите си със зависимостите. През 2016 г. тя временно се оттегля от киното, а през 2023 г. се завръща на екран с „Писък 6“.

През май 2026 г. актрисата издаде мемоарите си „This Is Me: A Reckoning“, в които разказва за трудностите в личния си живот, зависимостите и израстването си в Холивуд.

Смъртта на Пенетиър предизвика широк отзвук сред нейните колеги и почитатели. Актрисата беше позната с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, както и с участията си в поредицата „Писък“.

Междувременно приятелят ѝ Брайън Хикерсън е бил задържан във връзка със случая, като разследването продължава.

Източници: АП, Ройтерс, TMZ, Good Morning America, CBS News