Sports on TV on Saturday (January 17)

06.30 Tennis, Adelaide tournament, final MAX Sport 2
08.15 Ski jumping: World Cup in Sapporo, large hill, men Eurosport 1
09.30 Golf, European Tour MAX Sport 4
09.50 Nordic combined: World Cup in Oberhof, ski jumping, women Eurosport 2
10.00 Ski jumping: World Cup in Zhangjiakou, small hill, women Eurosport 1
10.35 Nordic combined: World Cup in Oberhof, ski jumping, men Eurosport 2
11.30 Alpine skiing: World Cup in Tarvisio, downhill, women Eurosport 1
12.35 Nordic combined: World Cup in Oberhof, cross-country skiing, women Eurosport 2
13.00 Snowboarding, World Cup in Bansko Diema Sport 3, Nova Sport
13.15 Alpine Skiing: World Cup in Wengen, downhill, men Eurosport 1, BNT 3
14.30 Manchester United – Manchester City Diema Sport 2
14.30 Coventry – Leicester Diema Sport 3
15.00 Real – Levante MAX Sport 4
15.00 Troyes – Reims Nova Sport
15.00 Snooker: London Masters, semi-final Eurosport 1
15.15 Biathlon: World Cup in Ruhpolding, sprint, men Eurosport 2
16.00 Udinese – Inter MAX Sport 3
16.00 Volleyball, Bulgarian Cup, semi-final MAX Sport 1
16.30 Hoffenheim – Bayer Diema Sport 3
16.50 Figure Skating: European Championship in Sheffield, free program, men Eurosport 2
17.00 Chelsea – Brentford Diema Sport 2
17.00 Liverpool – Burnley Diema Sport
17.00 Leeds – Fulham Nova Sport
17.15 Mallorca – Athletic MAX Sport 4
17.30 Ajax – Go Ahead Eagles Ring
18.00 Egypt - Nigeria MAX Sport 2
19.00 Napoli – Sassuolo MAX Sport 3
19.00 Volleyball, Bulgarian Cup, semi-final MAX Sport 1
19.30 Osasuna – Oviedo MAX Sport 4
19.30 Nottingham – Arsenal Diema Sport 2
19.30 Leipzig – Bayern Diema Sport 3
19.30 Swansea – Birmingham Nova Sport
20.00 Toulouse – Nice Diema Sport
20.45 Snooker: London Masters, semi-final Eurosport 1
21.00 Fortuna – PSV Eindhoven Ring
21.30 Hertha – Schalke Nova Sport
21.45 Cagliari – Juventus MAX Sport 3
22.00 Betis – Villarreal MAX Sport 4
22.00 Basketball, Bilbao – Tenerife Diema Sport
22.05 Angers – Marseille Diema Sport 3
23.00 Rio Ave – Benfica Ring
23.30 NFL, Playoffs MAX Sport 1
00.00 NBA, Dallas – Utah Diema Sport
Sports on TV on Saturday (January 17)
Here's what you can watch on TV today
Jan 17, 2026 07:56 660
06.30 Tennis, Adelaide tournament, final MAX Sport 2