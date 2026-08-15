09.00 Snooker: China Open, semi-final Eurosport 2
09.30 Athletics: European Championships in Birmingham Eurosport 1
10.30 Swimming, European Championships BNT 3
12.00 Rhythmic Gymnastics, World Championships BNT 3
13.30 Golf, European Tour MAX Sport 2
14.00 Hertha – Heidenheim Diema Sport 3
14.00 Greuther Furth – Nuremberg Diema Sport
14.00 Osnabrück – Magdeburg Nova Sport
14.30 Notts County – Leicester Diema Sport 2
14.50 Rhythmic Gymnastics, World Championships BNT 3
15.15 Cycling: Arctic Race, third stage, men Eurosport 2
15.30 Snooker: China Open, semi-final Eurosport 1
16.30 Cycling: Tour of the Czech Republic, third stage, men Eurosport 2
17.00 Middlesbrough – Lincoln Diema Sport 2
17.00 Yopk – Bristol Rovers Nova Sport
17.45 Manchester United – Milan Ring
18.00 Tennis, Cincinnati Tournament MAX Sport 1
18.00 Cycling: Arctic Race, third stage, men Eurosport 2
19.00 Etar – Rilski Sportist Diema Sport (Second League)
19.30 Udinese – Padova MAX Sport 3
19.30 Sheffield United – Birmingham Diema Sport 2
19.30 Swimming, European Championship BNT 3
20.00 Golf: PGA Tour, St. Jude Championship Eurosport 2
20.30 Alaves – Getafe MAX Sport 4
21.00 Al Nassr – Al Fateh MAX Sport 2
21.15 Ludogorets – Botev (PD) Diema Sport
21.30 Kaiserslautern – Karlsruhe Diema Sport 3
21.30 Athletics: European Championships in Birmingham Eurosport 1
21.45 Venice – Modena MAX Sport 3
22.30 Sevilla – Rayo Vallecano MAX Sport 4
Sports on TV on Saturday (August 15)
Here's what we can watch today
Aug 15, 2026 07:57 47
09.00 Snooker: China Open, semi-final Eurosport 2