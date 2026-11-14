Results and Goalscorers in the Nations League

Results from the Nations League matches played on November 13:
Netherlands – Greece 7:0
1:0 Chukwunonso Madueke (6')
2:0 Tijjani Reijnders (12')
3:0 Tijjani Reijnders (18')
4:0 Tijjani Reijnders (33')
5:0 Jurriën Timber (40')
6:0 Jurriën Timber (59')
7:0 Donyell Malen (61')
Serbia – Germany 1:3
0:1 Srđan Babić (3' – own goal)
0:2 Florian Wirtz (14')
0:3 Brajan Gruda (50')
1:3 Srđan Babić (56')
Scotland – North Macedonia 2:1
1:0 John McGinn (54')
1:1 Elmin Rastoder (57')
2:1 John McGinn (74' – penalty)
Slovenia – Switzerland 0:0
Bulgaria – Iceland 0:5
0:1 Andri Guðjohnsen (17' – penalty)
0:2 Orri Óskarsson (21')
0:3 Emil Tsenov (52' – own goal)
0:4 Andri Guðjohnsen (68')
0:5 Andri Guðjohnsen (79')
Luxembourg – Estonia 0:1
0:1 Maksim Paskotši (42')
Moldova – Kazakhstan 2:1
1:0 Petru Popescu (39')
1:1 Islam Chesnokov (51')
2:1 Petru Popescu (77')
Slovakia – Faroe Islands 2:2
Andorra – Gibraltar 2:0
1:0 Guillem López (24')
2:0 Albert Rosas (35')
Liechtenstein – Azerbaijan 0:1
0:1 Mahir Emreli (26')