Venezuela Tragedy: Death toll now over 1,400

The number of confirmed victims of a series of earthquakes in Venezuela has exceeded 1,430, ElDiario reported, describing the disaster as the most powerful in the Latin American country in 125 years.
According to the UN, more than 7 million people have been affected, and international rescue teams are working on the ground to find survivors under the rubble.
The confirmed number of victims of the devastating earthquakes in Venezuela is rising rapidly, with the latest figures from official authorities and international agencies putting the death toll at at least 1,430 people. The disaster, which is described as the most powerful in the country in the last 125 years, caused a massive humanitarian crisis.
What we know about the earthquakes themselves
- Time and sequence: The earthquakes hit the country one after the other on Wednesday evening (June 24, 2026) within less than a minute.
- Magnitude: The first tremor (harbinger) was of magnitude 7.2, followed just 39 seconds later by the devastating main quake of magnitude 7.5.
- Epicenter: The outbreaks were recorded at a shallow depth (between 10 and 20 km) in the San Felipe region, state Yaraqui, and the city of Moron.
Scale of disaster and damage
- Injured and missing: In addition to over 1,400 dead, the injured are more than 3,200 people, and the list of missing persons exceeds 55,000 people.
- Най-засегнати зони: Столицата Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра понасят най-тежките разрушения. Има стотици сринати жилищни сгради, хотели и търговски центрове.
- Хуманитарен ефект: Според оценки на ООН близо 7 милиона души са пряко засегнати от трусовете. Ситуацията се усложнява от прекъсвания на тока, комуникациите и водоснабдяването.
- Икономика: Правителството съобщи, че петролната инфраструктура и рафинериите на страната са избегнали сериозни щети и производството на горива е гарантирано.
Спасителни операции и международна реакция
- Извънредно положение: Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение и координира спасителните операции. Правителството ограничи достъпа на граждани до най-тежко засегнатите райони, за да улесни работата на тежката техника.
- Хуманитарен коридор: Ремонтни екипи на САЩ успяха спешно да възстановят една от пистите на международното летище "Симон Боливар", за да се осигури поток от помощи. Сателитната мрежа Starlink предостави безплатен интернет за засегнатите региони. [1, 2]
- Чуждестранна помощ: Над 1600 чуждестранни спасители от десетки държави (включително САЩ, Мексико, Салвадор, Турция, Китай и страни от ЕС) вече са на терен в трескава надпревара с времето за откриване на оцелели под развалините.