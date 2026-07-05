Relentless heatwave in the US: Over 165 million people on alert

The United States is in the grip of one of the most extreme and widespread heat waves in its modern history.
According to data from the National Weather Service (NWS), thermometers in the main metropolitan corridor along the I-95 highway (Washington, Philadelphia, New York) reached critical values, breaking records that remained unsurpassed for more than a century.
What the science says: The climate footprint
In an immediate express study published by World Weather Attribution, scientists compared current weather models with simulations of a carbon-free world. The conclusions are startling:
- Absolute anomaly: The combination of high temperatures and humidity on this scale would occur less than once every 5,000 years in a world without global warming.
- Lack of night cooling: Nighttime temperatures in urban areas massively refuse to fall below 24°C–27°C, which deprives the human body of the opportunity to recover and drastically increases the risk of heatstroke.
- The El Niño Effect: Researchers specifically tested the influence of the natural ocean phenomenon El Niño in the Pacific and found that its effect over the Northeast America in this case was rather insignificant, proving that the main driver is greenhouse gas pollution.
- “When the historic celebration of July 4 is brutally disrupted, and World Cup matches are played in conditions that are dangerous for players and fans, we shouldn't need another scientific study to wake us up“, commented Dr. Friederike Otto, professor of climatology at Imperial College London.
Complete chaos on the nation's 250th birthday
The heat dealt a heavy blow to the long-planned events for The 250th Anniversary of the Declaration of Independence (America 250):
- Филаделфия: Официалните лица изцяло отмениха мащабния парад Salute to Independence Parade, след като реалната температура удари 39.4°C (103°F) — изравнен рекорд от далечната 1901 година. Топлинният индекс достигна опасните 44.4°C (112°F).
- Вашингтон: Традиционният парад на Независимостта на площад „Национално моле“ (National Mall) също беше отменен. Голямото изложение на президента Доналд Тръмп, Great American State Fair, бе принудително затворено за няколко часа през деня заради риск за здравето на посетителите.
- Спорт и развлечения: Поради екстремните условия по време на мачовете от Световното първенство по футбол (FIFA World Cup 2026), провеждащи се на открити стадиони без климатизация (като в Маями и Филаделфия), ФИФА въведе задължителни паузи за хидратация във всяко полувреме. В Ню Йорк пък хиляди фенове на Тейлър Суифт трябваше да се справят с адската жега около Медисън Скуеър Гардън, където се състоя сватбата на поп звездата с Травис Келси.
Енергийната мрежа под критичен натиск
Огромното потребление на електроенергия за охлаждане изправи инфраструктурата пред колапс:
- Извънредни заповеди: Министерството на енергетиката на САЩ издаде директива за премахване на определени екологични ограничения, нареждайки на електроцентралите да работят на максимален капацитет и активирайки аварийни дизелови генератори за големите центрове за данни (AI data centers), за да се предотвратят масови затъмнения.
- Прекъсвания на тока: Компанията Con Edison в Ню Йорк извърши контролирани изключвания и намаляване на напрежението, оставяйки над 17 000 клиенти в Бронкс и Куинс без ток, за да спаси претовареното оборудване от пълно изгаряне.
- Транспортен колапс: Железопътните гиганти Amtrak и NJ Transit отмениха десетки влакове по натоварения Североизточен коридор или намалиха скоростта им наполовина, тъй като екстремната топлина деформира релсите и уврежда захранващите кабели.
Какво предстои в близките часове?
Синоптиците предупреждават, че в неделя (5 юли) и понеделник жегата леко ще отстъпи на север под натиска на мощни локални гръмотевични бури, носещи риск от градушки и светкавици. Адският фронт обаче се измества директно на юг, където щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина и Джорджия се подготвят за температури около и над 40°C с изключително тежка и опасна влажност на въздуха.
Източници: WWA, Climate Central, Reuters, CNN Weather и The New York Times