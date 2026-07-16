САЩ атакуваха остров в Ормузкия проток

Иранските новинарски агенции Фарс и Тасним съобщиха тази вечер за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес. АФП отбелязва, че това е станало след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, съобщи БТА.

Губернаторът на южната иранска провинция Хормозган, която има излаз на Ормузкия проток, съобщи, че американски ракети са паднали на няколко места в района на остров Кешм към 18:00 ч. (17:30 ч. българско време) днес.

Говорителят на иранските въоръжени сили бригаден генерал Мохамад Акраминия подчерта решаващата роля на стратегия на Иран за контрол върху Ормузкия проток, заявявайки, че иранските въоръжени сили ще неутрализират интервенциите на САЩ в региона, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

„Несъмнено съпротивата срещу враговете ще продължи и Иран ще неутрализира интервенциите на САЩ в региона“, заяви ген. Акраминия.

„Американците предполагаха, че като атакуват някои бази по южните брегове на страната, ще могат да получат контрол над този стратегически проток“, отбеляза той, добавяйки, че в същото време Иран е способен да упражнява контрол над Ормузкия проток от всяка точка на своята територия.

Засягайки последиците от присъствието на САЩ в региона, той заяви, че страните, които са предоставили бази на САЩ, днес плащат висока цена по отношение на търговията и сигурността.

„Сигурността, поверена на външни фактори, не е устойчива. Истинската сигурност се постига, когато страните от региона, без присъствието на чужденци, осигурят стабилност и мир за себе си“, повтори ген. Акраминия. „Ако врагът настоява да продължи тези действия, Иран разполага с капацитет, който досега не е бил използван, и може да повлияе на ситуацията в региона“, предупреди той.

Иран няма да позволи САЩ да се намесват в Ормузкия проток, заяви днес говорител на иранското върховно военно командване, цитиран от Ройтерс, и Франс прес. Иран дефинира това като “червена линия”, допълва Ройтерс.

Техеран ще атакува инфраструктура в целия регион, ако американският президент Доналд Тръмп реализира заплахите си да атакува иранска инфраструктура, предупреди още говорителят.

„Цялата инфраструктура в региона ще бъде смазана под силните удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран, до такава степен, че от нея няма да остане и следа, сякаш никога не е съществувала“, заяви Обединеното командване на въоръжените сили на Иран в комюнике, с което реагира на отправените от американския президент заплахи, пише Франс прес.